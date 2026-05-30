G大阪と東京Vの第1戦はドロー…ケガ明けの佐々木翔悟が先制弾も、福田湧矢が古巣相手に“恩返し弾”
明治安田J1百年構想リーグ・プレーオフラウンド・9−10位決定戦の第1戦が30日に行われ、ガンバ大阪と東京ヴェルディが対戦した。
地域リーグラウンドの両グループで、5位に入ったG大阪と東京V。そんな両チームが、最終順位を決めるべく相まみえる一戦。第1戦は、G大阪の本拠地『パナソニックスタジアム吹田』でキックオフを迎えた。
前半はスコアレスで推移したものの、終盤に入った42分に均衡が破れる。G大阪は右コーナーキックを獲得すると、初瀬亮のファーサイドめがけたキックを池谷銀姿郎が頭で折り返し、ディフレクションしたセカンドボールに佐々木翔悟が反応。長期離脱から戻ってきた佐々木がゴール前のこぼれ球をねじ込み、G大阪が1点をリードして前半を終えた。
だが、後半に入ると、G大阪が一瞬の隙を見せる。47分、平川怜からのパスを受けた福田湧矢が、ペナルティエリア手前左寄りの位置からミドルシュートを狙うと、軌道が若干変化したボールを、GK東口順昭がキャッチミス。福田が対古巣戦でゴールを奪い、試合を振り出しに戻した。
試合はこのまま1−1で終盤へ向かったが、後半アディショナルタイムには東京Vがゴールを脅かすシーンを増やす。それでも、GK東口のビッグセーブもあって逆転ゴールは奪えず、このままタイムアップ。第1戦は痛み分けとなった。
第2戦は6月6日、東京Vの本拠地『味の素スタジアム』で行われる。
【スコア】
ガンバ大阪 1−1 東京ヴェルディ
【得点者】
1−0 42分 佐々木翔悟（ガンバ大阪）
1−1 47分 福田湧矢（東京ヴェルディ）
地域リーグラウンドの両グループで、5位に入ったG大阪と東京V。そんな両チームが、最終順位を決めるべく相まみえる一戦。第1戦は、G大阪の本拠地『パナソニックスタジアム吹田』でキックオフを迎えた。
前半はスコアレスで推移したものの、終盤に入った42分に均衡が破れる。G大阪は右コーナーキックを獲得すると、初瀬亮のファーサイドめがけたキックを池谷銀姿郎が頭で折り返し、ディフレクションしたセカンドボールに佐々木翔悟が反応。長期離脱から戻ってきた佐々木がゴール前のこぼれ球をねじ込み、G大阪が1点をリードして前半を終えた。
試合はこのまま1−1で終盤へ向かったが、後半アディショナルタイムには東京Vがゴールを脅かすシーンを増やす。それでも、GK東口のビッグセーブもあって逆転ゴールは奪えず、このままタイムアップ。第1戦は痛み分けとなった。
第2戦は6月6日、東京Vの本拠地『味の素スタジアム』で行われる。
【スコア】
ガンバ大阪 1−1 東京ヴェルディ
【得点者】
1−0 42分 佐々木翔悟（ガンバ大阪）
1−1 47分 福田湧矢（東京ヴェルディ）
【ゴール動画】帰ってきた佐々木翔悟が“復活の一撃”
復活の一撃！— DAZN Japan (@DAZN_JPN) May 30, 2026
コーナーキックからの折り返しのこぼれに
反応した佐々木翔悟がゴールへ押し込む！
🏆 明治安田J1百年構想リーグPO第１戦
🆚G大阪×東京V
📱DAZN ライブ配信中#Jリーグ だったらDAZN pic.twitter.com/Wu2QTzCy4m