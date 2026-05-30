ハロー！プロジェクトのアイドルグループ・BEYOOOOONDSが29日、公式YouTubeチャンネルを更新し、新メンバーとして小島はな(22)が加入することを発表した。



【写真】これは爆イケ！女子もキュンとしちゃいそうな小島はな

小島は今年3月に解散したアイドルグループ・AMEFURASSHIの元メンバー。ハロプロでは、過去にローカルアイドル経験者の参加やハロプロ内の他グループからの兼任や移籍はあったが、他の大手事務所の別グループ解散直後に加入するという異例の形となった。



動画では、BEYOOOOONDSメンバーとの初対面の様子も伝えられた。誰が加入するのかまったく知らないソワソワ状態のメンバーが「BEYOOOOONDSへようこそー！」と呼び込むと小島が入室。「どんなことも全力でついて行きたいと思います。よろしくお願いします」とあいさつした。



2019年にメジャーデビュー後、グループに初めて加入する新メンバー。2024年に放送されたフジテレビ系「オールスター合唱バトル」で共演経験があった西田汐里(22)は「一緒にパート練習とかしてて…」と意外すぎる形での再会に驚いていた。



同番組で「令和アイドル合唱団」のリーダーを務めていたのがハロプロのJuice＝Juice元メンバー・宮本佳林(27)だった。AMEFURASSHIの解散後に進路に悩んでいた小島が宮本に相談したことがきっかけでオーディションが開催され、加入が決定したことも明かされた。



長身、切れ長の目、ショートヘアの小島は女性にも人気が出そうなイケメンタイプ。寸劇が特徴の1つであるBEYOOOOONDSでは、男役としての需要もありそうだ。グループ内では空手有段者の前田こころ(23)、宝塚好きでもある平井美葉(26)が男役を務めることが多いが、新キャラも登場しそうだ。



BEYOOOOONDSは、6月16日に高瀬くるみ(27)が横浜アリーナで卒業公演を行う。同ステージで“BEYOOOOONDSの小島はな”もお披露目されるとみられる。



（よろず～ニュース編集部）