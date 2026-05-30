櫻井翔、日曜劇場『ＧＩＦＴ』に出演！日本車いすラグビー協会の理事長・柳原俊二役

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櫻井翔が、堤真一主演のTBS系日曜劇場『ＧＩＦＴ』（毎週日曜 21時～）最終章に出演する。

■「長年取材だけでなくプライベートでも観戦をさせていただいていた競技の一つ。参加することができ嬉しかった」

主演の堤とは初共演となり、TBSドラマへの出演は、自身初となる政治家役を務めた『笑うマトリョーシカ』（2024年）以来、約2年ぶり。

櫻井が演じるのは、日本車いすラグビー協会の理事長・柳原俊二。堤演じる伍鉄と柳原の緊迫感のあるシーンに期待が高まる。

櫻井は東京2020パラリンピックのNHKのスペシャルナビゲーターや、車いすバスケットボールを題材にしたドラマで選手役を務めるなど、パラスポーツと深く関わってきた。車いすラグビーは、長年取材だけでなくプライベートでも観戦していた競技のひとつだったという櫻井が、物語をどう彩るのか注目だ。

いよいよ最終章を迎える、日曜劇場『ＧＩＦＴ』。第8話は5月31日21時から放送。

■第8話あらすじ

以前、ブラックホールに関する研究を伍鉄（堤真一）に完全否定され闇に落とされたポストドクター（博士研究員）の宗像（宮崎優 / 「崎」は、たつさきが正式表記）が、伍鉄の行為を雑誌社に訴えた。人香（有村架純）は記事を取り下げるよう宗像に頼むが、伍鉄がブルズを辞めることが条件だと言われる。同じ頃、涼（山田裕貴）は練習に集中できないでいた。医師からある病気の可能性を告げられたためだ。さらに、キャサリン（円井わん）は出産の夢と車いすラグビー継続の間で心が揺れ、圭二郎（本田響矢）は谷口（細田佳央太）には及ばない自身のパフォーマンスに悔しさをにじませる。それぞれの前にたちはだかる困難。彼らはどう乗り越えるのか…。

(C)TBS

■番組情報

TBS 日曜劇場『ＧＩＦＴ』

毎週日曜 21:00～21:54

■関連リンク

『ＧＩＦＴ』番組サイト

https://www.tbs.co.jp/GIFT_tbs/