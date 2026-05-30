【水瓶座】週間タロット占い《来週：2026年6月1日〜6月7日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年6月1日〜6月7日）の【水瓶座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年5月25日〜5月31日｜総合運＆恋愛運TOP３
『恋愛面では常識を変えていきましょう』
｜総合運｜ ★★★★★
自分をアピールする技がどんどん上達していきます。ブランディングが上手いでしょう。関わる相手によってはそれがプレッシャーに感じてしまうこともあるようです。仕事や公の場では、サクサク未来に進んでいく強さを見せることができます。周囲の人達との差を付けることもできるでしょう。
｜恋愛運｜ ★★★☆☆
意外な行動や意外な発言が相手の心に届くようです。それは一般的には、自分のイメージを下げてしまうようなことかも知れません。新しい感覚を身につけて行くと良いでしょう。シングルの方は、最近慣れ親しんだことを手放している人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が他の物事よりも恋愛に意識が向いています。
｜時期｜
6月4日 冷静さがなくなる ／ 6月5日 自由に振る舞う
｜ラッキーアイテム｜
ファーストフード
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞