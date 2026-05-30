全18種、池袋にスクイーズ専門店が開店！ TOKOTOYZ ぷにっこ

記事ポイント TOKOTOYZのスクイーズシリーズ「ぷにっこ」全7シリーズ18種が2026年5月29日より先行販売開始ケーキショップをコンセプトにしたスクイーズ専門店「PUNIKKO by TOKOTOYZ」が東京・池袋にグランドオープン購入者限定で重さ約10kgの巨大スフレスクイーズとのフォトスポットを利用できる TOKOTOYZのスクイーズシリーズ「ぷにっこ」全7シリーズ18種が2026年5月29日より先行販売開始ケーキショップをコンセプトにしたスクイーズ専門店「PUNIKKO by TOKOTOYZ」が東京・池袋にグランドオープン購入者限定で重さ約10kgの巨大スフレスクイーズとのフォトスポットを利用できる

ホビーブランドTOKOTOYZのオリジナルスクイーズシリーズ「ぷにっこ」全18種が、2026年5月29日（金）より先行販売を開始しています。

販売は、同日グランドオープンのスクイーズ専門店「PUNIKKO by TOKOTOYZ」実店舗とTikTok Shopの2チャンネルで展開されます。

リアルなスイーツをモデルにした全7シリーズが一挙に揃います。

TOKOTOYZ「ぷにっこ」

販売開始日：2026年5月29日（金）実店舗：PUNIKKO by TOKOTOYZ（東京都豊島区南池袋1丁目28-2 本館7階）営業時間：11:00〜21:00オンライン：PUNIKKO by TOKOTOYZ公式TikTok Shopライブ配信全7シリーズ18種展開価格：\1,540〜\3,520（税込）

「ぷにっこ」は、ホビーブランドTOKOTOYZが手がけるオリジナルスクイーズシリーズです。

ケーキ・チョコスイーツ・ゼリー・プリンなど本物さながらのリアルなスイーツデザインと、ぷにぷに・もちもち・とろとろとした独特の触り心地が特徴で、\1,540から\3,520（税込）の7シリーズ18種が揃います。

スクイーズは2025年頃からTikTokを中心に投稿数・再生数が急増し、SNSライブ配信では新商品が即完売するほどの盛り上がりを見せるトイカテゴリです。

テレビ番組でも小学生から大人まで幅広い層に人気と紹介されており、「ぷにっこ」はTikTok Shopホビーカテゴリで存在感を高めています。

リアルなケーキシリーズ

リアルなケーキシリーズは全5種で、ホールケーキからカットケーキまで本物のデコレーションケーキを忠実に再現したスクイーズが揃います。

価格は\1,980〜\3,520（税込）の幅で展開されます。

ふわっとハートケーキ

価格：\1,980（税込）

ハート型のデコレーションケーキを模したスクイーズで、ふんわりとした柔らかい質感が手のひらで感じられます。

リアルなケーキシリーズのなかで最も手に取りやすい価格帯となっています。

ゆめふわミルクトースト

価格：\3,080（税込）

ミルクトーストをモデルにしたスクイーズで、もちもちとした独特の手触りが楽しめます。

淡いクリーム色のふわっとした造形が、ケーキ系とは異なる質感を生み出しています。

まるごといちごケーキ

価格：\2,750（税込）

いちごをまるごとトッピングしたホールケーキ型のスクイーズです。

赤いいちごと白いクリームのコントラストが本物のショートケーキに近いデザインで再現されています。

贅沢チェリーケーキ

価格：\3,520（税込）

チェリーをあしらったデコレーションケーキをリアルに再現したスクイーズで、シリーズ最高価格帯の1点です。

リッチな見た目のスイーツ造形が施されています。

いちごのカットケーキ

価格：\3,520（税込）

ホールケーキを切り分けたカット断面を再現したスクイーズです。

スポンジ・クリーム・いちごの層が断面に表現され、シリーズのなかで断面美を最も前面に出したデザインとなっています。

スイーツ動物シリーズ

スイーツ動物シリーズは全2種で、動物キャラクターとスイーツデザインを組み合わせたユニークなスクイーズです。

猫と小熊をモチーフにした2アイテムが揃います。

にゃんこのスイスロール

価格：\2,640（税込）

ネコをモチーフにしたスイスロール型のスクイーズです。

猫の愛らしいフォルムとスイスロールのリアルなデザインが融合しており、動物とスイーツ両方の要素が楽しめる1点となっています。

こぐまのケーキ

価格：\2,860（税込）

小熊をモチーフにしたケーキ型スクイーズで、丸みを帯びたフォルムともちもちした手触りが組み合わさっています。

スイーツ動物シリーズのなかで最も高い価格帯の1点です。

チョコシリーズ

チョコシリーズは全3種で、チョコレートを使ったスイーツをモデルにしたスクイーズが揃います。

3種すべてが\1,980（税込）の均一価格で展開されます。

とろけるチョコスコーン

価格：\1,980（税込）

チョコレートがとろけるスコーンをリアルに再現したスクイーズです。

チョコシリーズのなかでも表面にざっくりとしたスコーンの質感が施され、食感のある造形が特徴となっています。

ふわとろチョコシュー

価格：\1,980（税込）

ふわふわのシュークリームにチョコレートをかけた形状を再現したスクイーズです。

とろとろとした触り心地と丸みを帯びたシューの形状が組み合わさった1点となっています。

チョコサンドクッキー

価格：\1,980（税込）

2枚のクッキーでチョコレートをサンドした形状のスクイーズです。

クッキーの平らなフォルムがチョコシリーズのなかで独自の存在感を放ちます。

ゼリーシリーズ

ゼリーシリーズは全3種で、果物を使ったゼリーをモデルにしたスクイーズが揃います。

3種すべてが\1,760（税込）の均一価格で、全18種のなかで最も低価格帯のシリーズです。

桃ゼリー

価格：\1,760（税込）

桃をモチーフにした透明感のあるゼリー型スクイーズです。

ピンク〜オレンジがかった淡い色合いと、プルプルとした質感が桃ゼリーの見た目をリアルに再現しています。

ブルースノーゼリー

価格：\1,760（税込）

ブルーのスノーフレーバーをイメージした爽やかなゼリー型スクイーズです。

青みを帯びた半透明のカラーリングが、桃・みかんとは異なる涼しげな印象を与えます。

みかんゼリー

価格：\1,760（税込）

みかんをモチーフにしたオレンジ色のゼリー型スクイーズです。

果実を丸ごとゼリーに閉じ込めたような形状が本物のデザートに近い造形となっています。

プリンシリーズ

プリンシリーズは全2種で、どちらも\2,200（税込）で展開されます。

チェリーをアクセントに添えたプリン型スクイーズが2デザイン揃います。

青空ソーダのチェリープリン

価格：\2,200（税込）

ソーダをイメージした青みがかったプリンの上にチェリーをあしらったスクイーズです。

爽やかなブルーの色味がプリン型の造形に涼しげなアクセントを加えています。

ふるふるチェリープリン

価格：\2,200（税込）

クラシックなドーム型プリンにチェリーをトッピングした形状のスクイーズです。

ふるふると震えるようなやわらかさを手のひらで感じられる、プリン型ならではの触り心地が楽しめます。

美味しそうなお菓子シリーズ

美味しそうなお菓子シリーズは全2種で、金木犀フレーバーのロールケーキとクッキーをモチーフにしたアイテムが揃います。

\1,540と\2,200（税込）の2価格帯で展開されます。

金木犀のひとくちロール

価格：\1,540（税込）

金木犀をテーマにしたひとくちサイズのロールケーキ型スクイーズです。

全18種のなかで最も低価格となる\1,540（税込）で、秋らしい金木犀の色合いと小ぶりなサイズ感が特徴です。

しあわせクッキー

価格：\2,200（税込）

クッキーをモチーフにした愛らしい形状のスクイーズです。

名前に「しあわせ」と冠したデザインで、プレゼント用途にも向いた1点となっています。

アニマルシリーズ

アニマルシリーズは現在1種の展開で、ゾウをモデルにした大ぶりなスクイーズが登場します。

\3,300（税込）はスイーツ系以外では最高価格帯となります。

ふわふわぞうさん

価格：\3,300（税込）

ゾウをモチーフにしたスクイーズで、ぬいぐるみのようなふわふわとした柔らかい手触りが全18種のなかで際立ちます。

スイーツ造形とは異なる動物フォルムならではのボリューム感が特徴です。

PUNIKKO by TOKOTOYZ（専門店）

「PUNIKKO by TOKOTOYZ（プニッコ バイ トコトイズ）」は、ケーキショップをコンセプトにしたスクイーズ体験型専門店です。

ショーケースにずらりと並ぶスクイーツを自分で選ぶパティスリー体験と、購入者限定の特別なフォトスポットが店内に設けられています。

東京都豊島区南池袋1丁目28-2 本館7階に位置し、11:00〜21:00で営業しています。

購入者限定フォトスポットには、重さ約10kgの巨大スフレスクイーズが設置されています。

商品を購入した方だけが利用できる、店舗でしか体験できないコーナーです。

全7シリーズ18種が\1,540から揃う「ぷにっこ」は、実店舗での購入者限定フォトスポット体験に加え、PUNIKKO by TOKOTOYZ公式TikTok Shopのライブ配信でも購入できます。

ケーキシリーズからアニマルシリーズまで幅広いデザインが揃い、集める楽しさとスクイーズならではの触り心地が両立したラインナップとなっています。

TOKOTOYZ「ぷにっこ」の紹介でした。

よくある質問

Q. PUNIKKO by TOKOTOYZの所在地と営業時間はどこですか？

A. 東京都豊島区南池袋1丁目28-2 本館7階に位置し、営業時間は11:00〜21:00です。

グランドオープンは2026年5月29日（金）となっています。

Q. TikTok Shopでの購入方法はどのような形式ですか？

A. PUNIKKO by TOKOTOYZ公式TikTokのライブ配信を通じて購入できます。

在庫状況によっては希望の商品を選べない場合があります。

Q. 購入者限定フォトスポットの利用条件は何ですか？

A. 店内で商品を購入した方のみ利用できるコーナーです。

重さ約10kgの巨大スフレスクイーズとの撮影が可能で、この体験はPUNIKKO by TOKOTOYZ実店舗でのみ提供されています。

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