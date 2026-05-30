『日プ新世界』デビュー公約発表「学力テスト」「バクラヴァを作ってあげる」 ファイナリスト22人出そろう
サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』（通称『日プ』『日本版プデュ』）第4弾『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』（通称『日プ新世界』）のファイナリスト22人のデビュー公約が30日、発表された。
【集合ショット】圧巻！お披露目された『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』練習生
『PRODUCE 101 JAPAN』は2019年の第1弾を皮切りに3シリーズが制作され、JO1、INI、ME:Iらを輩出した。『日プ新世界』は「新世界の扉を開くグローバルボーイズグループ誕生」を掲げ、全世界から参加者を募集。デビュー組は、日韓同時デビューとなる。
公式YouTubeでは、6月6日に控えるファイナルを前にそれぞれの練習生による「デビュー公約」動画を公開。「第3回順位発表式」で1位を獲得したSHINHAENG（オ・シンヘン）は「みなさんの笑顔を見たい」として「コスプレダンス」を掲げた。
ファイナルとなる6月6日は、午後0時30分からの「FINAL（第一部）」で、デビュー評価を準備する練習生たちの姿や直前リハーサルの模様をLeminoおよびMnet Plusにて配信。午後1時30分から午後3時25分の「FINAL（第二部）」は、日本テレビ系列での生放送、Lemino、Mnet Plusでの生配信となる。
【デビュー公約一覧】※「第3回順位発表式」順位順
■SHINHAENG（オ・シンヘン）
「コスプレダンス」
■YURA（安部結蘭）
「メンバー全員で書き初めをして、それぞれの目標を見せ合う」
■YOSHIKI（矢田佳暉）
「みんなで甘々スイーツパーティー」
■KOSUKE（照井康祐）
「メンバー全員で国内旅行に行きたい！」
■RYOGA（飯塚亮賀）
「オススメのマンガをプレゼンします！」
■SIYOUNG（パク・シヨン）
「バクラヴァをメンバーに作ってあげる！」
■RICKEY（チェン・リッキー）
「メンバーとキャンプにいく」
■ISSA（柳谷伊冴）
「（メンバーたちの）一番好きな食べ物を紹介し合って食べる」
■YUKI（後藤結）
「クリスマスにサンタさんになって、11人にプレゼントします!!」
■K.DAIKI（加藤大樹）
「みなさんの悩み ポジティブに解決します」
■K.TAKUTO（熊部拓斗）
「メンバーと学力テスト」
■RYUJI（杉山竜司）
「自慢の画力でメンバーの似顔絵を描く!!」
■OSUKE（土田央修）
「みんなでお茶を点てる」
■TOWA（濱田永遠）
「11人に感謝の手紙を書く」
■KEITO（小野慶人）
「人生のモチベーションを高める存在であり続けます」
「人生初の夢の国にメンバーと行く」
■KOSHIRO（青沼昂史朗）
「北海道でライブをする」
■YUMA（岡田侑磨）
「運動会」
■CHISATO（小林千悟）
「カプセルトイを作りたい!!」
■ADAM（アダム・ナガイ）
「メンバーとカフェではたらく！」
■GOTEN（倉橋吾槙）
「メンバーとコテージでお泊まり企画」
■KO.REN（小清水蓮）
「ネコの着ぐるみでファンミーティング」
■HYEONSEUNG（ユ・ヒョンスン）
「メンバー全員とひとりずつ『Vlog』をとる」
【集合ショット】圧巻！お披露目された『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』練習生
『PRODUCE 101 JAPAN』は2019年の第1弾を皮切りに3シリーズが制作され、JO1、INI、ME:Iらを輩出した。『日プ新世界』は「新世界の扉を開くグローバルボーイズグループ誕生」を掲げ、全世界から参加者を募集。デビュー組は、日韓同時デビューとなる。
ファイナルとなる6月6日は、午後0時30分からの「FINAL（第一部）」で、デビュー評価を準備する練習生たちの姿や直前リハーサルの模様をLeminoおよびMnet Plusにて配信。午後1時30分から午後3時25分の「FINAL（第二部）」は、日本テレビ系列での生放送、Lemino、Mnet Plusでの生配信となる。
【デビュー公約一覧】※「第3回順位発表式」順位順
■SHINHAENG（オ・シンヘン）
「コスプレダンス」
■YURA（安部結蘭）
「メンバー全員で書き初めをして、それぞれの目標を見せ合う」
■YOSHIKI（矢田佳暉）
「みんなで甘々スイーツパーティー」
■KOSUKE（照井康祐）
「メンバー全員で国内旅行に行きたい！」
■RYOGA（飯塚亮賀）
「オススメのマンガをプレゼンします！」
■SIYOUNG（パク・シヨン）
「バクラヴァをメンバーに作ってあげる！」
■RICKEY（チェン・リッキー）
「メンバーとキャンプにいく」
■ISSA（柳谷伊冴）
「（メンバーたちの）一番好きな食べ物を紹介し合って食べる」
■YUKI（後藤結）
「クリスマスにサンタさんになって、11人にプレゼントします!!」
■K.DAIKI（加藤大樹）
「みなさんの悩み ポジティブに解決します」
■K.TAKUTO（熊部拓斗）
「メンバーと学力テスト」
■RYUJI（杉山竜司）
「自慢の画力でメンバーの似顔絵を描く!!」
■OSUKE（土田央修）
「みんなでお茶を点てる」
■TOWA（濱田永遠）
「11人に感謝の手紙を書く」
■KEITO（小野慶人）
「人生のモチベーションを高める存在であり続けます」
「人生初の夢の国にメンバーと行く」
■KOSHIRO（青沼昂史朗）
「北海道でライブをする」
■YUMA（岡田侑磨）
「運動会」
■CHISATO（小林千悟）
「カプセルトイを作りたい!!」
■ADAM（アダム・ナガイ）
「メンバーとカフェではたらく！」
■GOTEN（倉橋吾槙）
「メンバーとコテージでお泊まり企画」
■KO.REN（小清水蓮）
「ネコの着ぐるみでファンミーティング」
■HYEONSEUNG（ユ・ヒョンスン）
「メンバー全員とひとりずつ『Vlog』をとる」