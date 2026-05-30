村重杏奈、写真集撮影地でおじさんからキスを求められる「オーストラリアでもおじさんにモテた」
タレント・村重杏奈（27）が30日、東京・タワーレコード渋谷で写真集『あんな』（講談社）の発売記念会見を開いた。
【写真】村重杏奈も完成度にびっくりなお気に入りカット
オーストラリアで撮影された写真集。撮影地での思い出を問われると「本当にびっくりしたんですけど…」と切り出すと「撮影中にアイスを食べていたんです。オーストラリアのおじさんが村重に近づいてきて。すごい近い距離で、アイスほしいのかなと思ったら『チュ〜』とキス顔をされた。村重、オーストラリアでもおじさんにモテるんだと思いました」と思わぬハプニングを明かした。最後は「フレンドリーでポップな村重みたいな人が多いんだなと思いました」と笑っていた。
「脱ぎゃる・大人化！」をテーマに挑戦した写真集『あんな』。今回の写真集の舞台は、オーストラリア。海にプール、ホテル、ステーキハウスや夜の街など、さまざまなシチュエーションで開放感のある撮影に。心も体も、ここまで“すべて“を出したのははじめての経験だという。
人生最後の写真集を銘打った。「最後の写真集です。うそはつきません」と宣言した。自己採点は「5000万点です！」と強調。「誰もが満足できる写真集になりました」ときっぱり。今後の目標は「芸能界の太陽として、芸能界を明るく照らしていきたいです！」と語っていた。
【写真】村重杏奈も完成度にびっくりなお気に入りカット
オーストラリアで撮影された写真集。撮影地での思い出を問われると「本当にびっくりしたんですけど…」と切り出すと「撮影中にアイスを食べていたんです。オーストラリアのおじさんが村重に近づいてきて。すごい近い距離で、アイスほしいのかなと思ったら『チュ〜』とキス顔をされた。村重、オーストラリアでもおじさんにモテるんだと思いました」と思わぬハプニングを明かした。最後は「フレンドリーでポップな村重みたいな人が多いんだなと思いました」と笑っていた。
人生最後の写真集を銘打った。「最後の写真集です。うそはつきません」と宣言した。自己採点は「5000万点です！」と強調。「誰もが満足できる写真集になりました」ときっぱり。今後の目標は「芸能界の太陽として、芸能界を明るく照らしていきたいです！」と語っていた。