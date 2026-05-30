フィギュアスケートで２０１９、２０年全日本女王・紀平梨花（２３）が在籍している大学に改めて注目が集まった。

早稲田大学スケート部フィギュア部門の公式Ｘ（旧ツイッター）が３０日までに更新され、昨年末のフィギュアスケート全日本選手権アイスダンスで４位となった紀平が入部したことが報告された。部員紹介２５人目で登場した紀平。「早稲田スケート部に入部することになりました！よろしくお願いします♪」と意気込みのコメント。学部・学年は人間科学部、今シーズンのプログラムは「未定」と同Ｘに記されている。さらに趣味は「音楽を聞くこと」。好きな動物は「ハムスター」とも紹介されている。

紀平は２０２１年４月にネット通信制Ｎ高から早大の人間科学部の通信教育課程に進学。今年３月にトヨタ自動車の所属から離れたことを報告していた。今回の報道に、ネットは大反響。「ほぇ！紀平さん早稲田？」「紀平さんが早稲田だと！？」「そう言えば早稲田だったねえ」「紀平梨花ちゃん、早稲田だったんだ」「フィギアスケーター結構高学歴多い」と改めて驚く人が続出。

スケート部入部についても「紀平梨花ちゃんが早稲田大学スケート部に入部ですって！？これはすごいことだ」「紀平梨花ちゃんが今、早稲田のスケート部に入部。びっくりです」「えええっ！？紀平梨花ちゃんが早大スケート部に入部とか熱すぎて大興奮」と期待する声が集まった。

紀平は２５年９月にＳＮＳで西山真瑚とカップルを結成してアイスダンス挑戦を報告。同１２月の全日本選手権は４位となり、ミラノ・コルティナ五輪出場を逃したが「２０３０年のオリンピックを目指して精一杯努力して参ります」と次の五輪を目標に掲げている。