断り続けた刑事ドラマでも「二朗さんとはお仕事がしたい」 脚本家・矢島弘一が『夫婦別姓刑事』を「やりたくてしょうがなくなった」理由

断り続けた刑事ドラマでも「二朗さんとはお仕事がしたい」 脚本家・矢島弘一が『夫婦別姓刑事』を「やりたくてしょうがなくなった」理由