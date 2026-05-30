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イヤホン・ヘッドホン専門店 eイヤホンが「【Shokzは何がすごいのか】世界的に大人気のブランドを徹底解説！おすすめイヤホンも紹介！」と題した動画を公開した。

オープンイヤー型イヤホンで圧倒的なシェアを誇る「Shokz（ショックス）」の魅力と、用途に合わせたおすすめ製品を、2代目イヤホン王子のゆーでぃ氏が徹底解説している。



Shokzが選ばれる理由として、ゆーでぃ氏は「音質」「装着感」「信頼」の3つを提示。特に音質については「どの価格帯でも一定水準を超える」と評価し、不自然に低域を盛ったり音がこもったりする、ながら聴きイヤホン特有の弱点がない点を強調した。激しい動きでも落ちにくい安定した装着感と、数々の特許技術による信頼性の高さも人気の理由だと語る。



注目のアイテムとして、骨伝導タイプのエントリーモデル「OpenMove」をピックアップ。初めて購入する人に向けて、「正直これで十分じゃね？と思わせる」と、その完成度の高さに太鼓判を押した。さらに、フラッグシップモデルの「OpenRun Pro 2」については、骨伝導と空気伝導のハイブリッド構造を採用している点に言及。「骨伝導の割には、といった前置きがいらないレベルで音が良い」と、圧倒的な低音再生と高音質を絶賛している。



また、最も幅広いシーンで活躍する耳掛け式のカテゴリーからは、片側約8.7gの「OpenFit Air」を紹介。「着けている感覚があまりない」ほどの軽さで、長時間の使用や運動時におすすめだという。さらに、最上位機種「OpenFit Pro」の騒音を低減させる「フォーカスモード」にも触れ、とことん妥協したくない人に向けた選択肢も提示した。



ゆーでぃ氏は、スポーツ用途なら骨伝導、日常使いならイヤーカフ型、万能さを求めるなら耳掛け式といったように、「どういったシーンで使いたいかを想定してから製品を選ぶのがおすすめ」と総括。自身のライフスタイルに合った、最適なイヤホン選びのヒントとなる動画だ。