この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

イヤホン・ヘッドホン専門店 eイヤホンが「【Shokzは何がすごいのか】世界的に大人気のブランドを徹底解説！おすすめイヤホンも紹介！」と題した動画を公開した。
オープンイヤー型イヤホンで圧倒的なシェアを誇る「Shokz（ショックス）」の魅力と、用途に合わせたおすすめ製品を、2代目イヤホン王子のゆーでぃ氏が徹底解説している。

Shokzが選ばれる理由として、ゆーでぃ氏は「音質」「装着感」「信頼」の3つを提示。特に音質については「どの価格帯でも一定水準を超える」と評価し、不自然に低域を盛ったり音がこもったりする、ながら聴きイヤホン特有の弱点がない点を強調した。激しい動きでも落ちにくい安定した装着感と、数々の特許技術による信頼性の高さも人気の理由だと語る。

注目のアイテムとして、骨伝導タイプのエントリーモデル「OpenMove」をピックアップ。初めて購入する人に向けて、「正直これで十分じゃね？と思わせる」と、その完成度の高さに太鼓判を押した。さらに、フラッグシップモデルの「OpenRun Pro 2」については、骨伝導と空気伝導のハイブリッド構造を採用している点に言及。「骨伝導の割には、といった前置きがいらないレベルで音が良い」と、圧倒的な低音再生と高音質を絶賛している。

また、最も幅広いシーンで活躍する耳掛け式のカテゴリーからは、片側約8.7gの「OpenFit Air」を紹介。「着けている感覚があまりない」ほどの軽さで、長時間の使用や運動時におすすめだという。さらに、最上位機種「OpenFit Pro」の騒音を低減させる「フォーカスモード」にも触れ、とことん妥協したくない人に向けた選択肢も提示した。

ゆーでぃ氏は、スポーツ用途なら骨伝導、日常使いならイヤーカフ型、万能さを求めるなら耳掛け式といったように、「どういったシーンで使いたいかを想定してから製品を選ぶのがおすすめ」と総括。自身のライフスタイルに合った、最適なイヤホン選びのヒントとなる動画だ。

YouTubeの動画内容

01:31

Shokzが圧倒的な人気を誇る「3つの理由」
06:51

「正直これで十分」エントリーモデルのOpenMove
12:11

前置きなしで音が良いフラッグシップモデルOpenRun Pro 2
15:42

幅広いシーンで活躍する耳掛け式のOpenFit Air
25:30

利用シーンに合わせた最適な選び方まとめ

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