敵地パイレーツ戦

米大リーグ・カブスの鈴木誠也外野手を襲った“不可解判定”が話題を集めている。28日（日本時間29日）、敵地パイレーツ戦に「6番・右翼」で先発出場し、5打数2安打2打点で7-2の勝利に貢献した。第5打席のワンシーンに米ファンは呆然としている。

7-2の9回2死一、三塁。右腕ラミレスの内角への変化球に一瞬手が出た鈴木だったが、踏みとどまった。しかし、球審はファウルチップの判定。これには鈴木も思わず抗議した。リプレー映像が流れると、鈴木のバットはボールからかなり距離があった。

カブス地元局「マーキースポーツ・ネットワーク」の放送席では、スロー映像が流れると、解説のジム・デシェイズ氏は「冗談だろう……際どくもないじゃないか」と驚きを隠せない様子。この不可解な判定に実況のアレックス・コーエン氏も言葉を失っていた。

このシーンがネット上でも拡散されると、米ファンからは「酷すぎるな」「30センチほど離れているじゃないか」「この判定はなんなんだ？」「何という馬鹿げた判定だ」「セイヤが抗議するんだから相当酷い判定だぞ」などの声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）