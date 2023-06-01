【トップハム・ハット卿 めじるしガチャマスコット】 6月中旬 発売予定 価格：1回400円

タカラトミーアーツは、ガチャ商品「トップハム・ハット卿 めじるしガチャマスコット」を6月中旬に発売する。価格は1回400円。

本商品は、「きかんしゃトーマス」に登場するソドー島の鉄道の重役・局長「トップハム・ハット卿」のめじるしガチャマスコット。頭と腕が可動し、初期の「きかんしゃトーマス」の人形劇感を堪能できる。

ラインナップは、「トップハム・ハット卿（水着）」、「トップハム・ハット卿」、「トップハム・ハット卿（ハロウィン）」、「トップハム・ハット卿（帽子手持ち）」の全4種で、それぞれ劇中シーンを参考に再現されている。本体サイズは約57mm。

トップハム・ハット卿（水着）

トップハム・ハット卿

トップハム・ハット卿（ハロウィン）

トップハム・ハット卿（帽子手持ち）

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