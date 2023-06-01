「きかんしゃトーマス」の「トップハム・ハット卿」がめじるしガチャマスコットに！6月中旬発売水着やハロウィンコスチュームもラインナップ
【トップハム・ハット卿 めじるしガチャマスコット】 6月中旬 発売予定 価格：1回400円
(C)2026 Gullane(Thomas)Limited.
タカラトミーアーツは、ガチャ商品「トップハム・ハット卿 めじるしガチャマスコット」を6月中旬に発売する。価格は1回400円。
本商品は、「きかんしゃトーマス」に登場するソドー島の鉄道の重役・局長「トップハム・ハット卿」のめじるしガチャマスコット。頭と腕が可動し、初期の「きかんしゃトーマス」の人形劇感を堪能できる。
ラインナップは、「トップハム・ハット卿（水着）」、「トップハム・ハット卿」、「トップハム・ハット卿（ハロウィン）」、「トップハム・ハット卿（帽子手持ち）」の全4種で、それぞれ劇中シーンを参考に再現されている。本体サイズは約57mm。
トップハム・ハット卿（水着）
トップハム・ハット卿
トップハム・ハット卿（ハロウィン）
トップハム・ハット卿（帽子手持ち）
(C)2026 Gullane(Thomas)Limited.
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