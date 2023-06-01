日経225先物：30日0時＝240円安、6万6230円
30日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比240円安の6万6230円と急落。日経平均株価の現物終値6万6329.5円に対しては99.5円安。出来高は7181枚となっている。
TOPIX先物期近は3942ポイントと前日比20ポイント安、TOPIXの現物終値比は15.17ポイント安で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 66230 -240 7181
日経225mini 66230 -225 139640
TOPIX先物 3942 -20 18342
JPX日経400先物 35885 -190 348
グロース指数先物 807 -7 805
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3942ポイントと前日比20ポイント安、TOPIXの現物終値比は15.17ポイント安で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 66230 -240 7181
日経225mini 66230 -225 139640
TOPIX先物 3942 -20 18342
JPX日経400先物 35885 -190 348
グロース指数先物 807 -7 805
東証REIT指数先物 売買不成立
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