　30日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比240円安の6万6230円と急落。日経平均株価の現物終値6万6329.5円に対しては99.5円安。出来高は7181枚となっている。

　TOPIX先物期近は3942ポイントと前日比20ポイント安、TOPIXの現物終値比は15.17ポイント安で推移。

○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 66230　　　　　-240　　　　7181
日経225mini 　　　　　　 66230　　　　　-225　　　139640
TOPIX先物 　　　　　　　　3942　　　　　 -20　　　 18342
JPX日経400先物　　　　　 35885　　　　　-190　　　　 348
グロース指数先物　　　　　 807　　　　　　-7　　　　 805
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース