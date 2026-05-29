『銀魂　モノクロ版』全77巻分が3日間限定で完全無料公開　『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』4DX上映記念

電子コミックサービス「LINEマンガ」と電子書籍販売サービス「ebookjapan」において、5月29日から5月31日まで、空知英秋『銀魂 モノクロ版』（集英社）全77巻分の全話無料キャンペーンが開催される。

【写真】『銀魂 モノクロ版』全話無料キャンペーン

今回のキャンペーンは、『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』のロングヒットと、5月29日からの4DX公開を記念して実施されるもの。3日間限定で『銀魂 モノクロ版』全77巻分が完全無料公開される。

あわせて「LINEマンガ」では、5月29日から5月30日までの2日間、最大10,000円分のマンガコインが当たる「銀魂全話無料記念！LINEマンガガチャ」も開催。期間中、連載作品を3作品読むことで1日1回ガチャを回すことができ、結果画面からXでシェアをするともう1度挑戦できる仕組みとなっている。特典は1等が10,000マンガコイン（有効期限3日）、2等が時短アイテム100個、3等が時短アイテム50個、4等が時短アイテム23個。

特設ページでは参加型企画「みんなで選ぶ『銀魂』ベスト・オブ・エピソード」や、おすすめ名場面紹介などのコンテンツも掲載される。

さらに「LINEマンガ」公式Xアカウントでは、抽選で10,000円分のマンガコインが当たるキャンペーンも実施。公式Xアカウントをフォローのうえ該当ポストをリポストすると抽選に参加でき、ハッシュタグ「#銀魂無料この回だけは読んでおけ」をつけて推しエピソードやキャラをリプライすると当選確率がアップする。

『銀魂』は突如宙から舞い降りた異人「天人」の台頭と廃刀令により侍が衰退の一途をたどっている江戸で、侍の魂を堅持する男・坂田銀時が仲間たちと繰り広げる“SF人情なんちゃって時代劇コメディー”。テレビ・劇場アニメシリーズ化、実写映画化などメディアミックス展開もされている作品で、2026年2月13日より『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』が公開中となっている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）