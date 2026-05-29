インターメスティック（東京都港区）が運営するメガネブランド「Zoff（ゾフ）」が、スクウェア・エニックス（同新宿区）の40周年を迎える人気RPG「ドラゴンクエスト」シリーズとのコラボアイウェアコレクション「Zoff／DRAGON QUEST」を6月5日に発売開始します。Zoff公式オンラインストアで先行予約を受付中です。

【えー！】かわいすぎるって！ スライムナイト＆ベビーパンサーモデルのメガネ メタルスライムのメガネケースも！ コラボデザインを一挙に見る！

同ゲームは、1986年に発売されたファミリーコンピュータ用ソフトから、2017年に発売された「ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて」まで、一貫してプレイヤー自身が主人公となり世界を脅かす魔王を倒すために壮大な冒険をしていく人気シリーズ。

「Zoff／DRAGON QUEST」では、「スライム」や「はぐれメタル」のほか、各モンスターの特徴をさりげなく盛り込んだデザインの「モンスター」コレクション、シリーズを代表するロトの装備と天空の装備をモチーフにした「ゆうしゃ」コレクション、シリーズを象徴するアイテムをデザインに落とし込んだウェブ限定シリーズ「アイテム」コレクション、そして、グラスホルダーなどのオリジナルデザインのグッズというラインアップになっています。すべてのメガネとサングラスにオリジナルケースとメガネ拭きが付属します。

「モンスター」コレクションでは、「スライム」「はぐれメタル」「スライムナイト」「ゴーレム」「ベビーパンサー」をモチーフにしたモデル、「ゆうしゃ」コレクションでは、剣と盾をデザインに落とし込んだ「ロトの勇者 モデル」「天空の勇者 モデル」、「アイテム」コレクションでは、「ラーのかがみ モデル」「まほうのカギ モデル」が登場します。

価格は、メガネがセットレンズ代込みで1万1100円〜（以下、税込み）、サングラスは1万1100円〜で、プラス3300円〜で「度付きレンズ」への変更が可能です。