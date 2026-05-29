5月31日、金運を招く「巳の日」が到来！ ブルームーンの満月の日に豊かさを呼び込む行動とは？
2026年5月31日は、「巳の日」「大明日」「天一天上」に加え、「射手座満月」が重なる特別な開運日です。
金運や豊かさを引き寄せるエネルギーに加え、「手放し」や「リセット」の力が高まりやすいこの日は、不要なものを整理し、新しい流れを呼び込む絶好の機会。運気の流れを切り替えたい人は、ここでのアクションが大きな転機となるかもしれません。
今回は、この日の特徴や「やるといいこと」「やらない方がいいこと」をご紹介します。ぜひ、上手に活用して、運気アップにつなげてくださいね。
巳の日の「巳」とは、十二支のヘビを表します。古くからヘビは、金運や財運、芸事の神様として知られる「弁財天（べんざいてん）」の遣いとされ、願いを弁財天へ届けてくれる存在といわれています。
そのため巳の日は、特に金運に縁が深い吉日として知られており、お金にまつわる行動を始めるのに最適な日。財布の新調や貯金、投資などはもちろん、学びや自分磨き、資格取得の勉強など、「将来の豊かさにつながること」にもすてきな後押しを与えてくれるでしょう。
また、巳の日は弁財天の縁日でもあります。弁財天を祭る神社へ参拝したり、「銭洗い」を行ったりすることで、さらに金運アップが期待できるともいわれています。参拝することで好ましい流れを引き寄せやすくなるかもしれません。ヘビを祭る神社への参拝も◎。
▼大明日（だいみょうにち）
大明日は、暦の中でも特に縁起がよいとされる「七箇の善日（ななこのぜんにち）」の1つ。「天の光が隅々まで届く日」とされ、太陽の明るいエネルギーに後押しされることで、あらゆる物事がスムーズに進みやすい吉日といわれています。
特に、これからの未来につながる行動と相性がよく、入籍や結婚式など人生の節目となる出来事をはじめ、旅行や引っ越しなど移動を伴う予定にも最適。お祝い事や新しいスタートにもおすすめの日です。
また、「やってみたい」と思いながらもなかなか踏み出せなかったことや、迷っていたことに挑戦するのもふさわしい時期。大明日の明るいエネルギーに後押しされながら、物事が素晴らしい流れに乗って進んでいくでしょう。
▼天一天上（てんいちてんじょう）
天一天上とは、方角を司る神様「天一神（てんいつじん）」が地上を離れ、天へ戻る16日間のこと。1年に6回巡ってくる期間で、今回は5月19日から6月3日までがその期間にあたります。
本来、天一神は「いる方角へ向かうと災いが起こる」とされる神様。そのため通常は、旅行や引っ越しなど移動を伴う行動では方角に注意が必要といわれています。
しかし、天一神が天へ戻っている天一天上の期間は、方角を気にしなくてよい特別なひととき。どの方角へ向かうのも吉とされるため、旅行や引っ越し、新しい場所へのお出かけにもおすすめの時期です。
一方で、この期間は「日遊神（にちゆうしん）」という神様が家の中に滞在するといわれています。日遊神は、清潔で整った空間を好む神様のため、部屋が散らかっていたり汚れていたりすると、お怒りになり運気を下げてしまうとも伝えられています。
特に、キッチンやお風呂、トイレなどの水回りは邪気がたまりやすい場所。丁寧に掃除をして住まいを整えることで、気の流れもスムーズになり、幸運やよいご縁を引き寄せやすくなるでしょう。
満月は、「達成」「手放し」「結果が見える時期」を意味するとされますが、今回の射手座満月は、「未来への視野を広げること」や「本当に進みたい方向を見つけること」が大きなテーマ。
射手座は、「挑戦」「冒険」「学び」「自由」「理想」を司る星座です。そのためこの満月は、これまで頑張ってきたことの成果が見えたり、「このままでいいのかな？」と感じていたことに答えが見えたりする節目になりそうです。
特に今回は、「古い価値観や制限を手放し、新しい可能性へ目を向けること」が運気アップの鍵。「自分には無理」という思い込みを捨てたり、狭くなっていた視野を広げたりすることで、新しいチャンスやご縁を引き寄せやすくなるでしょう。
また、満月は「不要なものを手放す力」が強まる時期でもあります。ネガティブな感情や過去への執着、自分を縛っている思い込みなどを整理することで、次のステージへ進みやすくなるかもしれません。
特に今回は、「これからの自分に本当に必要なものを選び取り、未来へ向かって視野を広げること」が開運のポイントです。掃除をして身の回りを整えたり、使っていないものや不要な観念を手放したり、ゆっくり休んで心身をデトックスしたりしながら、気の流れを整えていきましょう。
空いたスペースに新しい運気が流れ込み、前向きな一歩を踏み出すことで、これからの流れも大きく変わっていくかもしれません。
【やるといいこと】
・お財布の中身の整理や、新調をする
・収支や料金プランなど、お金にまつわる見直しをする
・資格取得や勉強など、自分のスキルアップにつながることを始める
・未来の理想像や、かなえたい願い、目標を書き出す
・ネガティブな感情、過去の執着、不要な家具や衣類を手放す
・水回りの丁寧な掃除をする
・旅行や引っ越しをする
・弁財天やヘビを祭る神社に参拝する、銭洗いをする
・これまで頑張ってきたことを振り返り、自分を認める
特に満月の日は感情が高まりやすいとされているため、イライラや不安に振り回されてしまうと、せっかくのよい流れを乱してしまうことも。不安や焦りから無理に行動するのではなく、まずは心を整えることを意識してみましょう。
また、巳の日は金運に縁のある吉日だからこそ、衝動買いや無計画なお金の使い方には要注意。未来につながる使い方を意識することが大切です。
さらに、巳の日に結婚や入籍をすると、弁財天が嫉妬して、運気を下げてしまうともいわれています。気になる人は避けた方が賢明かもしれません。
【やらない方がいいこと】
・ネガティブな発言や、人の悪口・批判をする
・感情的になって人間関係を乱す
・無駄遣いや浪費、リスクの高い衝動買いをする
・金銭の貸し借りや、新たな借金・ローンを組む
・婚姻にまつわる行事をする
・不要な物を溜め込み、部屋の掃除を怠る
・不安や焦りから無理に行動する
・「どうせ無理」と自分の可能性を否定する
・過去への執着やネガティブな思考を引きずり続ける
・心身が疲れているのに無理をして動く
望む未来へ軽やかに進むためには、まず不要なものを手放すことが大切です。人は、必要のないものをたくさん抱え込んでいると、知らないうちに身動きが取りづらくなってしまうもの。だからこそ、今の自分には合わなくなった考え方や、なんとなく続けている習慣、人付き合いなどを見直してみましょう。
不要なものを手放すことで、心にも時間にも余裕が生まれ、自然と新しい流れが入ってきやすくなります。さらに、空いたスペースには、新たな運気やチャンス、よいご縁が流れ込んできます。ぜひ恐れずに、自分にとって不要になったものを少しずつ手放してみてくださいね。
この記事の執筆者：
木村 友奈
さまざまな開運日や開運アクション、パワースポットなどを研究するフリーライター。趣味はパワースポット巡り。開運行動を日々の生活に取り入れながら、運気アップにつなげられるような記事を執筆。
(文:木村 友奈)
金運や豊かさを引き寄せるエネルギーに加え、「手放し」や「リセット」の力が高まりやすいこの日は、不要なものを整理し、新しい流れを呼び込む絶好の機会。運気の流れを切り替えたい人は、ここでのアクションが大きな転機となるかもしれません。
今回は、この日の特徴や「やるといいこと」「やらない方がいいこと」をご紹介します。ぜひ、上手に活用して、運気アップにつなげてくださいね。
5月31日にやってくる3つの吉日▼巳の日（みのひ）
巳の日の「巳」とは、十二支のヘビを表します。古くからヘビは、金運や財運、芸事の神様として知られる「弁財天（べんざいてん）」の遣いとされ、願いを弁財天へ届けてくれる存在といわれています。
そのため巳の日は、特に金運に縁が深い吉日として知られており、お金にまつわる行動を始めるのに最適な日。財布の新調や貯金、投資などはもちろん、学びや自分磨き、資格取得の勉強など、「将来の豊かさにつながること」にもすてきな後押しを与えてくれるでしょう。
また、巳の日は弁財天の縁日でもあります。弁財天を祭る神社へ参拝したり、「銭洗い」を行ったりすることで、さらに金運アップが期待できるともいわれています。参拝することで好ましい流れを引き寄せやすくなるかもしれません。ヘビを祭る神社への参拝も◎。
▼大明日（だいみょうにち）
大明日は、暦の中でも特に縁起がよいとされる「七箇の善日（ななこのぜんにち）」の1つ。「天の光が隅々まで届く日」とされ、太陽の明るいエネルギーに後押しされることで、あらゆる物事がスムーズに進みやすい吉日といわれています。
特に、これからの未来につながる行動と相性がよく、入籍や結婚式など人生の節目となる出来事をはじめ、旅行や引っ越しなど移動を伴う予定にも最適。お祝い事や新しいスタートにもおすすめの日です。
また、「やってみたい」と思いながらもなかなか踏み出せなかったことや、迷っていたことに挑戦するのもふさわしい時期。大明日の明るいエネルギーに後押しされながら、物事が素晴らしい流れに乗って進んでいくでしょう。
▼天一天上（てんいちてんじょう）
天一天上とは、方角を司る神様「天一神（てんいつじん）」が地上を離れ、天へ戻る16日間のこと。1年に6回巡ってくる期間で、今回は5月19日から6月3日までがその期間にあたります。
本来、天一神は「いる方角へ向かうと災いが起こる」とされる神様。そのため通常は、旅行や引っ越しなど移動を伴う行動では方角に注意が必要といわれています。
しかし、天一神が天へ戻っている天一天上の期間は、方角を気にしなくてよい特別なひととき。どの方角へ向かうのも吉とされるため、旅行や引っ越し、新しい場所へのお出かけにもおすすめの時期です。
一方で、この期間は「日遊神（にちゆうしん）」という神様が家の中に滞在するといわれています。日遊神は、清潔で整った空間を好む神様のため、部屋が散らかっていたり汚れていたりすると、お怒りになり運気を下げてしまうとも伝えられています。
特に、キッチンやお風呂、トイレなどの水回りは邪気がたまりやすい場所。丁寧に掃除をして住まいを整えることで、気の流れもスムーズになり、幸運やよいご縁を引き寄せやすくなるでしょう。
射手座（いてざ）満月2026年5月31日は、「射手座」で迎える満月です。さらに、5月の中で2度目の満月となるため、「ブルームーン」と呼ばれる特別な満月でもあります。
満月は、「達成」「手放し」「結果が見える時期」を意味するとされますが、今回の射手座満月は、「未来への視野を広げること」や「本当に進みたい方向を見つけること」が大きなテーマ。
射手座は、「挑戦」「冒険」「学び」「自由」「理想」を司る星座です。そのためこの満月は、これまで頑張ってきたことの成果が見えたり、「このままでいいのかな？」と感じていたことに答えが見えたりする節目になりそうです。
特に今回は、「古い価値観や制限を手放し、新しい可能性へ目を向けること」が運気アップの鍵。「自分には無理」という思い込みを捨てたり、狭くなっていた視野を広げたりすることで、新しいチャンスやご縁を引き寄せやすくなるでしょう。
また、満月は「不要なものを手放す力」が強まる時期でもあります。ネガティブな感情や過去への執着、自分を縛っている思い込みなどを整理することで、次のステージへ進みやすくなるかもしれません。
5月31日にやるといいことこれまでにご紹介した吉日と満月のパワーが重なり合うことで、この日は「不要なものを手放しながら、新しい豊かさや未来への流れを呼び込む」のにふさわしい日といえるでしょう。
特に今回は、「これからの自分に本当に必要なものを選び取り、未来へ向かって視野を広げること」が開運のポイントです。掃除をして身の回りを整えたり、使っていないものや不要な観念を手放したり、ゆっくり休んで心身をデトックスしたりしながら、気の流れを整えていきましょう。
空いたスペースに新しい運気が流れ込み、前向きな一歩を踏み出すことで、これからの流れも大きく変わっていくかもしれません。
【やるといいこと】
・お財布の中身の整理や、新調をする
・収支や料金プランなど、お金にまつわる見直しをする
・資格取得や勉強など、自分のスキルアップにつながることを始める
・未来の理想像や、かなえたい願い、目標を書き出す
・ネガティブな感情、過去の執着、不要な家具や衣類を手放す
・水回りの丁寧な掃除をする
・旅行や引っ越しをする
・弁財天やヘビを祭る神社に参拝する、銭洗いをする
・これまで頑張ってきたことを振り返り、自分を認める
5月31日にやらない方がいいこと一方で、運気の流れが大きく動きやすい日だからこそ、ネガティブな感情や乱れた行動には注意したいところ。
特に満月の日は感情が高まりやすいとされているため、イライラや不安に振り回されてしまうと、せっかくのよい流れを乱してしまうことも。不安や焦りから無理に行動するのではなく、まずは心を整えることを意識してみましょう。
また、巳の日は金運に縁のある吉日だからこそ、衝動買いや無計画なお金の使い方には要注意。未来につながる使い方を意識することが大切です。
さらに、巳の日に結婚や入籍をすると、弁財天が嫉妬して、運気を下げてしまうともいわれています。気になる人は避けた方が賢明かもしれません。
【やらない方がいいこと】
・ネガティブな発言や、人の悪口・批判をする
・感情的になって人間関係を乱す
・無駄遣いや浪費、リスクの高い衝動買いをする
・金銭の貸し借りや、新たな借金・ローンを組む
・婚姻にまつわる行事をする
・不要な物を溜め込み、部屋の掃除を怠る
・不安や焦りから無理に行動する
・「どうせ無理」と自分の可能性を否定する
・過去への執着やネガティブな思考を引きずり続ける
・心身が疲れているのに無理をして動く
望む未来へ軽やかに進むためには、まず不要なものを手放すことが大切です。人は、必要のないものをたくさん抱え込んでいると、知らないうちに身動きが取りづらくなってしまうもの。だからこそ、今の自分には合わなくなった考え方や、なんとなく続けている習慣、人付き合いなどを見直してみましょう。
不要なものを手放すことで、心にも時間にも余裕が生まれ、自然と新しい流れが入ってきやすくなります。さらに、空いたスペースには、新たな運気やチャンス、よいご縁が流れ込んできます。ぜひ恐れずに、自分にとって不要になったものを少しずつ手放してみてくださいね。
この記事の執筆者：
木村 友奈
さまざまな開運日や開運アクション、パワースポットなどを研究するフリーライター。趣味はパワースポット巡り。開運行動を日々の生活に取り入れながら、運気アップにつなげられるような記事を執筆。
(文:木村 友奈)