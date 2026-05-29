「主婦の店 さいち」は、人口約3800人の秋保温泉エリアにありながら、看板商品の「おはぎ」が1日平均5000個、最高で2万5000個売れるという伝説を持つ、地域に根差した名店。

「ライバルは家庭の味」を掲げ、添加物を使わず丁寧に手作りした惣菜やお菓子が人気です。その味を求めて、地元客のみならず全国から客が訪れる、秋保温泉の文化とも言える存在です。



「主婦の店 さいち」のあんこは、北海道産の小豆を使用し、無添加で仕上げるのがこだわり。あえて甘さを控えめにすることで、小豆本来の豊かな風味を引き出しているのだとか。絶妙な塩加減も特徴です。

「さいちのおはぎ氷」は、削った氷に練乳をかけ、あんこをぜいたくに上からたっぷりかけたかき氷。また、青大豆のきな粉と黒ゴマも添えて提供されるので、好みでトッピングも楽しめます。

器は、広瀬川の砂から生まれる「仙台ガラス」を使用しています。杜の都の緑を映したような器で、地域伝統の味を生かしたモダンな涼味をゆっくりと味わってみて。



かき氷をいただく場所は、「界 秋保」の施設内にある「せせらきラウンジ」のテラス席。名取川に面した開放的な空間で、夏の期間は仙台ガラスの風鈴が響く「納涼せせらきラウンジ」の装飾が施されています。



アーリーチェックインで滞在も快適に

「さいちのおはぎ氷」は、13時30分からのアーリ―チェックイン限定で楽しめるメニュー。混雑を離れた静寂のなかで、渓流の涼風を独占しながら、暑さを忘れて心からリラックスすることができます。

かき氷を堪能した後は、かけ流しの温泉が楽しめる大浴場へ！ 14時30分から利用できるので、混雑する前にひとっ風呂なんていかが？ 内湯にはあつ湯とぬる湯の2種類があり、ぬる湯は長湯もできるちょうどいい温度。夏の疲れを癒やすのにおすすめです。

このほか、露天風呂や足湯もぜひ楽しみたいところ。奥州三名湯の一つ・秋保温泉を存分に満喫しましょう。

地元の名店とコラボしたかき氷を味わって、温泉と渓谷美を楽しむ。「界 秋保」で優雅な避暑のひとときを体験してみませんか？



■界 秋保「さいちのおはぎ氷」

住所：宮城県仙台市太白区秋保町湯元平倉1

TEL：050-3134-8092（界予約センター）

期間：2026年7月1日（水）〜8月31日（月）

時間：13時30分〜14時30分（アーリーチェックイン限定）

料金：2000円

宿泊は別途、1泊2食付き3万5000円〜 ※2名1室利用時1名あたり、サービス料込

アクセス：JR仙台駅から車で約30分、仙台空港から車で約45分

対象：宿泊者限定

予約：宿泊日の10日前までに公式サイトから要予約

定員：1日4組（最大10名）

●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●記事の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。