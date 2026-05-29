タレント・中山秀征（58）の妻で元宝塚歌劇団星組トップ娘役の白城あやか（58）が29日までに自身のインスタグラムを更新し、三男との2ショットを披露した。

中山と共に四男が留学するロンドンを訪れ、卒業式に出席したことを明かしていたが、「三男も2年ぶりの母校で先生方に会い 校舎、寮を訪ねて懐かしんでいました」と書き出し、三男の肩に手をやる親子ショットをアップ。

「演劇専攻で 当時ミュージカル『シカゴ』に出演していた時のパネルが飾られていました おぼこい 三男の卒業式には行けなかったので夫婦で二人分の卒業を学校や先生方に感謝して有難い時間を過ごしました」と振り返った。

「この後夫婦だけでユーロスターでパリへ その前に…もう限界だったのか 秀ッチョ駅でおにぎり 日本円で約600円！？の幸せそ〜に味わってました」とつづり、フランスのカフェで朝食を取るショットなども投稿した。

中山と白城は1998年に結婚。4人の息子がおり、長男の翔貴と脩悟は俳優として活動しており、脩悟は今年3月に大学卒業を報告していた。以前、三男と四男は英国に留学していることを明かしていた。

白城の投稿に、フォロワーからは「母と言うよりも年上のカノジョ!?にしか見えない！」「皆様に感謝を伝えられてよかったですね あやか様が素敵」「ステキなご両親」「ヒデちゃんのエピソードが、可愛すぎ」といった反響が寄せられている。