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「なかなかずりばいしない…」と悩む前に知っておきたい、赤ちゃんの運動発達を促す意外な習慣

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「まい先生の天才保育チャンネル」が、「抱っこが鍵?!赤ちゃんがずり這いしない理由と解決法」と題した動画を公開した。動画では、お口と姿勢の専門家であるまい先生が、赤ちゃんがなかなかずりばいを始めない理由と、家庭でできる具体的なアプローチについて解説している。



動画の冒頭、まい先生はずりばいをしない子どもの特徴として、「抱きすぎ」「肩が強すぎる」「足を知らない」という3つの理由を挙げる。特に、足の存在を知らない赤ちゃんに対しては、遊びを通して足の感覚を教えてあげることが重要だと語る。具体的な方法として、母親のみぞおちの高さに赤ちゃんの足を当て、足の裏を優しく押し返す遊びを紹介。赤ちゃんが突っ張る力を利用して何度も押し返すことで、骨盤底筋や内転筋に力が入り、足の感覚を認識できるようになると解説した。その際、赤ちゃんの股関節の「M字」の角度を崩さないことがポイントだと注意を促している。



続いて、肩が強すぎて腕だけで進もうとする子への対応策を提示。このような場合、お尻が盛り上がりハイハイのような姿勢になってしまうという。そこで、胸の下に座布団を挟んで手が床につかないようにし、廊下など滑りやすい場所で足の指だけで蹴って進む感覚を教える方法を推奨した。



さらに動画の終盤では、「抱っこのしすぎ」がずりばいに悪影響を与える理由を深く掘り下げる。泣いている赤ちゃんをすぐに抱き上げてしまうと、腹圧をかける機会が奪われ、横隔膜や腹横筋、骨盤底筋といったお腹の筋肉が育たないと指摘。「泣く」ことや足を上に持ち上げる「ボトムリフティング」といった基本動作が、体を支えるための筋肉作りに欠かせない要素であると語った。



ずりばいの動作を無理に教え込むのではなく、赤ちゃんの筋力や感覚の発達段階に合わせたサポートが重要であると結論付けた。親の何気ない関わり方が子どもの運動発達に大きく影響することを気付かせてくれる、多くの保護者にとって有益な内容となっている。