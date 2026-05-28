“イコラブ”こと「＝LOVE（イコールラブ）」の大谷映美里が自身のInstagramを更新し、私服ショットを披露した。

【写真】美脚とスタイルの良さが際立つデニムミニスカ姿を披露したイコラブ大谷映美里

■大谷映美里「お姉さん、好き？」とミニスカ姿を披露

「お姉さん 好き？」と遊び心たっぷりにコメント。あわせて公開されたのは、白いショート丈のトップスから引き締まったおなかがちらりと覗き、ネイビーのジャケットに美脚が際立つデニムのミニスカートを合わせた、大人っぽさとカジュアルさが抜群にマッチしたコーディネートだ。

少し首を傾げてカメラを見つめる姿（1枚目）からスタートし、黒縁メガネをかけてカメラに顔を寄せる様子（2枚目）、舌ペロのお茶目な表情を捉えた瞬間（3枚目）、対照的な雰囲気のクールな表情を見せる写真（4枚目）も並ぶ。さらに、美脚とスタイルの良さが際立つ全身ショット（5枚目）、片手で髪をかき上げたワンシーン（6枚目）、茶色の大きなバッグを肩にかけた振り返り姿（7枚目）が続いている。よく見るとバッグには、大谷自身の写真が付けられている。

髪を風に靡かせたバックショット（8枚目）、黄色い大きな鳥のオブジェをバックにしたショット（9枚目）、最後は微笑を浮かべた美麗ショット（10枚目）で締めくくられている。

SNSには「大好きすぎる」「好きを超えて愛してる」「どの写真も可愛い」「全部の写真がいい」「メロすぎる」「ビジュえぐい」と絶賛する声が溢れている。

■スタイルの良さが際立つオシャレな私服姿を大量に投稿

大谷は、これまでにもスタイルの良さや美脚などが際立つ、オシャレなプライベートショットを多く公開してきた。

グレーのスウェット生地のセットアップに透け感のある白のカーディガンを合わせたカジュアルコーデで、ぶらりとホコ天を散策する姿を披露。

ドット柄の淡いイエローのノースリトップスに黒のショートパンツを合わせたスタイルでは赤髪姿を披露し、普段とは異なる一面を見せた。

淡いピンクのニットとドット柄の白のショートパンツ姿では、ハーフアップにした髪型を合わせ、ガーリーにスタイリング。

私服のバリエーションも幅広く、投稿ごとに反響を呼んでいる大谷。着こなしごとに異なる一面を見せる大谷から今後も目が離せそうにない。