「なにこれやばいやばいやばい」高橋恭平＆大橋和也、“リハ着お揃い”ショット公開「ここまで一緒なのすごい」
なにわ男子の高橋恭平さんは5月27日、自身のInstagramを更新。同グループの大橋和也さんとのツーショットを披露しました。
【写真】高橋恭平＆大橋和也のリハ着おそろいショット
ファンからは「えええシミラーどころか、ほぼお揃いやん」「ここまで一緒なのすごい」「双子ちゃんで可愛いねぇ」「いつも服装被ってる橋橋ちゃん愛おしすぎる、、実はわざと合わせてる？？？笑笑笑笑」「ガチエモ橋橋」「なにこれやばいやばいやばい可愛すぎじゃん」など、さまざまな声が寄せられています。
(文:五六七 八千代)
【写真】高橋恭平＆大橋和也のリハ着おそろいショット
「ほぼお揃いやん」高橋さんは「リハ着お揃いすぎた」とつづり、1枚の写真を公開。白いTシャツに、黒いハーフパンツとキャップを合わせたコーディネートの高橋さんですが、なんと大橋さんもほとんど同じスタイル。ほぼペアルックの2人がそろってピースサインをしており、まるで双子のようです。
「愛おしすぎて涙出てきた」3月12日にも「イベントおわり、橋橋」とつづり、大橋さんとのツーショットを公開していた高橋さん。頬をぴったり寄せ合った自撮りショットで、2人の仲の良さが伝わってきます。コメントでは「朝から目の保養」「橋橋尊すぎる」「愛おしすぎて涙出てきた」など絶賛の声が集まりました。今後の投稿も楽しみですね。
(文:五六七 八千代)