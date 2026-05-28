錦戸亮、NEWS・関ジャニ∞兼任時代を回顧「途中から全部嘘ついてました」当時の苦労語る
【モデルプレス＝2026/05/28】俳優の錦戸亮が、5月27日放送のTBS系バラエティー番組「ニノなのに」（毎週水曜よる8時54分〜）に出演。グループを兼任していた当時の苦労が明かされる場面があった。
【写真】“約7年ぶりの再会”ニノ＆錦戸亮の共演ショット
2019年9月30日に旧ジャニーズ事務所（現SMILE-UP.）退所後、ソロアーティストや俳優として活動していた錦戸が、同番組にゲスト兼司会として登場。今回が約7年ぶりのバラエティー出演となり、先輩である嵐の二宮和也とも退所後初めて再会した。
錦戸は、退所後に二宮へ「1回だけ連絡しましたよ」と告白。「『元気ですか？』とか、そういう」と当時のやり取りを明かすと、二宮も「普通の連絡だよね。辞めてからみたいなことでもなく、辞める前からの連絡みたいな」と回顧。錦戸は「普通に返してくれて嬉しかったですね」と笑顔をのぞかせた。
さらに、錦戸は「一緒にご飯食べに行ったりとかありましたよね？何回か」と尋ね、同じ事務所に所属していた頃の二宮との交流について言及。二宮は「あったよ」と笑いながら「こっち（先輩）が覚えてるって変な話じゃん」と話した。
出演者から「ご飯行ったら何の話するの？2人で」と質問が飛ぶと、二宮は「この人、グループに入っていた時、2グループ入ってやっていた時があったんですよ」と、錦戸が関ジャニ∞（現SUPER EIGHT）とNEWSを兼任して活動していた当時を振り返った。
二宮は「NEWSで最近のマイブーム、関ジャニで最近のマイブームを聞かれたりするみたいな」と、取材時に質問が重なることがあったと錦戸の苦労を回顧。錦戸は「もう途中から全部嘘ついてました」とぶっちゃけ、スタジオの笑いを誘っていた。（modelpress編集部）
情報：TBS
【Not Sponsored 記事】
【写真】“約7年ぶりの再会”ニノ＆錦戸亮の共演ショット
◆錦戸亮、約7年ぶりのバラエティー出演
2019年9月30日に旧ジャニーズ事務所（現SMILE-UP.）退所後、ソロアーティストや俳優として活動していた錦戸が、同番組にゲスト兼司会として登場。今回が約7年ぶりのバラエティー出演となり、先輩である嵐の二宮和也とも退所後初めて再会した。
◆錦戸亮、グループ兼任時代を回顧
さらに、錦戸は「一緒にご飯食べに行ったりとかありましたよね？何回か」と尋ね、同じ事務所に所属していた頃の二宮との交流について言及。二宮は「あったよ」と笑いながら「こっち（先輩）が覚えてるって変な話じゃん」と話した。
出演者から「ご飯行ったら何の話するの？2人で」と質問が飛ぶと、二宮は「この人、グループに入っていた時、2グループ入ってやっていた時があったんですよ」と、錦戸が関ジャニ∞（現SUPER EIGHT）とNEWSを兼任して活動していた当時を振り返った。
二宮は「NEWSで最近のマイブーム、関ジャニで最近のマイブームを聞かれたりするみたいな」と、取材時に質問が重なることがあったと錦戸の苦労を回顧。錦戸は「もう途中から全部嘘ついてました」とぶっちゃけ、スタジオの笑いを誘っていた。（modelpress編集部）
情報：TBS
【Not Sponsored 記事】