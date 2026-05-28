NHK連続テレビ小説『風、薫る』。5月29日放送の第45話では、フユ（猫背椿）がりん（見上愛）に手術介助を教えてもいいと言い出す。

参考：『風、薫る』見習い生と看病婦の深い溝 シソンヌじろうが見せた“コント師の凄み”

朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代の医療看護の世界を舞台に、トレインドナースを目指す2人の女性の成長を描くバディドラマ。

シマケン（佐野晶哉）が宗一（上杉柊平）と安（早坂美海）を引き合わせた第44話。

第45話では、ある日、直美（上坂樹里）は吉江（原田泰造）の教会で寛太（藤原季節）と会う。母親と思われる「夕凪」についての話を聞いた直美は……。一方病院では、フユがりんに手術介助を教えてもいいと言い出す。少しずつ看病婦と見習い生の関係が変わり出して……。

主人公・一ノ瀬りんを見上愛、大家直美を上坂樹里が演じるほか、佐野晶哉、多部未華子、坂東彌十郎、生田絵梨花、菊池亜希子、中井友望、木越明、原嶋凛、筒井道隆、坂口涼太郎、森田甘路、飯尾和樹、仲間由紀恵、上杉柊平、藤原季節らがキャストに名を連ねている。（文＝リアルサウンド編集部）