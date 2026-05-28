開催：2026.5.28

会場：オラクル・パーク

結果：[ジャイアンツ] 2 - 3 [Dバックス]

MLBの試合が28日に行われ、オラクル・パークでジャイアンツとDバックスが対戦した。

ジャイアンツの先発投手はトレバー・マクドナルド、対するDバックスの先発投手はマイク・ソロカで試合は開始した。

3回裏、2番 ルイス・アラエス 4球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでジャイアンツ得点 SF 2-0 ARI

6回表、4番 エイドリアン・デルカスティーヨ 初球を打ってレフトへのタイムリーヒットでDバックス得点 SF 2-1 ARI、6番 イルデマロ・バルガス 2球目を打ってライトへの犠牲フライでDバックス得点 SF 2-2 ARI

7回表、3番 ヘラルド・ペルドモ 3球目を打ってレフトへの犠牲フライでDバックス得点 SF 2-3 ARI

試合は2対3でDバックスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はDバックスのマイク・ソロカで、ここまで7勝2敗0S。負け投手はジャイアンツのトレバー・マクドナルドで、ここまで2勝2敗0S。Dバックスのシーウォルドにセーブがつき、1勝4敗14Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-28 07:12:17 更新