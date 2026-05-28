純烈弟分・モナキ、夢は紅白歌合戦「純烈さんの後を追いかけて」ファンに伝えたいことは？【モナキ 純度100％！】
【モデルプレス＝2026/05/28】純烈の酒井一圭がプロデューサーを務める4人組男性歌謡グループ・モナキのじん、サカイJr.、ケンケン、おヨネが、このほどテレビ朝日本社で行われた初冠特別番組「モナキ 純度100％」（6月20日／同局深夜12時〜12時30分）の制作発表記者会見に出席。夢は紅白歌合戦出場であることを明かした。
【写真】TikTok大バズで社会現象になった純烈の弟分グループ
4月8日にメジャーデビューを果たしたモナキの初冠特別番組「モナキ 純度100％」は、モナキ初となる本格的バラエティー番組。番組では、50項目に及ぶアンケートでモナキを徹底解剖。「モナキの基本プロフィール」「プライベート」「人間性＆過去」「さらに深掘り」「モナキの未来」の5テーマに分けたアンケートを実施し、MCのなすなかにしとともに、彼らの知られざる素顔と魅力に迫っていくほか、歌唱パフォーマンスも披露する。
また動画配信プラットフォーム「TELASA（テラサ）」と完全連動し、見逃し配信のほか、地上波には収まらなかった未公開シーン、収録後のモナキ4人のアフタートークや、TELASAだけの歌唱パフォーマンスも。放送前日の昼12時からはオリジナルコンテンツの先行配信も決定した。
会見では「冠番組の次に叶えたい夢は？」という質問に、「年末の音楽番組に出演させていただきたい、目指して頑張りたいっていう思いを4人それぞれ掲げながら活動しております。純烈さんの後を追いかけて、紅白歌合戦に出たいです！」と宣言したおヨネ。
じんも兄貴分である純烈が掲げたスローガンにちなみ、「夢はでっかく、紅白！親孝行するためにも紅白を目指したい」と決意を新たにした。
そして、モナカマ（※モナキのファンの名称）に伝えたいことを聞かれると、じんは「僕たちモナキは、歌えない、踊れない、若くない、何もなきってことでやらせていただいているんですけど、モナキができることは“応援してくれるモナカマとともに生きていく”ということだけだと思うんです」とし、「僕たちと一緒にいろんな思い出や経験を積み重ねて、泣いて笑ってともに人生を寄り添っていくっていうところで、このまさかまさかな出来事。これも楽しい、嬉しいサプライズにきっとなると思いますので、そういったものも一緒に共有していこうね」とにっこり。
おヨネは「昨年11月26日からモナキとしてお披露目になって半年経つんですけれども、ここまで本当にモナカマの皆さまの支えでこうしてモナキとして活動できているので、まずは本当にありがとうございますという気持ちです。これからもいろんな景色をモナカマの皆さまと一緒に見ていきたいと思っているので、これからも応援していただけたらすごく嬉しいです」と感謝した。
ケンケンは「日々応援していただきありがとうございます。モナキの冠特番がいただけたのも、モナカマの皆さまのおかげです。モナカマの皆さまがもっともっといっぱいこの番組を見てくださったら、続編とかがあるかもしれないですかね？どうなんですかね（笑）？視聴率次第ではまだもっともっと僕たち番組に出させていただけるかもしれないので、ぜひ見ていただけたらいいなっていう風に思っております」とファンにもお願い。
最後にサカイJr.は「本当にモナカマの皆さまにモナキは支えられて今日までやってきております。本当にありがとうございます。これからもモナキって本当に予想つかないおもしろいことをやってくれるよねと言ってもらえるような、モナキを見ていると元気が出るよねと思ってもらえるように日々頑張っていきたいと思いますので、これからもモナカマの皆さまに愛してもらえるように頑張ってまいります。こちらの番組も含めて、引き続き見ていただければと思います。これからもよろしくお願いします」と伝えた。
モナキは、純烈リーダー・酒井がプロデュースする「セカンドチャンスオーディション」の応募者約1000人の中から選ばれたメンバーを中心に構成された平均年齢33歳の4人組グループ。「もなき」は「名もなき者たち」の短縮形。酒井が、メンバーを「無味無臭」と評したことから、 「もなき」が持つ、 「有名でない」「無心である」「たいしたことがない」という意味と重なって、グループ名に決定した。
メンバーのじん、ケンケンは戦隊ヒーローシリーズ俳優出身者、サカイJr.は一級建築士の資格を持つ帰国子女、最年少のおヨネは高校生で「THEカラオケ★バトル」出場経験があるなど、華やかな経歴。メジャーデビュー前から、デビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」のSNSでの動画が7億回再生突破、デビューシングルが予約だけで3万枚、人気すぎてミニライブが当日中止になるなど、超異例・空前のバズりを記録している。
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【写真】TikTok大バズで社会現象になった純烈の弟分グループ
◆モナキ、初冠特別番組決定
4月8日にメジャーデビューを果たしたモナキの初冠特別番組「モナキ 純度100％」は、モナキ初となる本格的バラエティー番組。番組では、50項目に及ぶアンケートでモナキを徹底解剖。「モナキの基本プロフィール」「プライベート」「人間性＆過去」「さらに深掘り」「モナキの未来」の5テーマに分けたアンケートを実施し、MCのなすなかにしとともに、彼らの知られざる素顔と魅力に迫っていくほか、歌唱パフォーマンスも披露する。
◆モナキ、夢は紅白歌合戦出場
会見では「冠番組の次に叶えたい夢は？」という質問に、「年末の音楽番組に出演させていただきたい、目指して頑張りたいっていう思いを4人それぞれ掲げながら活動しております。純烈さんの後を追いかけて、紅白歌合戦に出たいです！」と宣言したおヨネ。
じんも兄貴分である純烈が掲げたスローガンにちなみ、「夢はでっかく、紅白！親孝行するためにも紅白を目指したい」と決意を新たにした。
◆モナキ、ファンにメッセージ
そして、モナカマ（※モナキのファンの名称）に伝えたいことを聞かれると、じんは「僕たちモナキは、歌えない、踊れない、若くない、何もなきってことでやらせていただいているんですけど、モナキができることは“応援してくれるモナカマとともに生きていく”ということだけだと思うんです」とし、「僕たちと一緒にいろんな思い出や経験を積み重ねて、泣いて笑ってともに人生を寄り添っていくっていうところで、このまさかまさかな出来事。これも楽しい、嬉しいサプライズにきっとなると思いますので、そういったものも一緒に共有していこうね」とにっこり。
おヨネは「昨年11月26日からモナキとしてお披露目になって半年経つんですけれども、ここまで本当にモナカマの皆さまの支えでこうしてモナキとして活動できているので、まずは本当にありがとうございますという気持ちです。これからもいろんな景色をモナカマの皆さまと一緒に見ていきたいと思っているので、これからも応援していただけたらすごく嬉しいです」と感謝した。
ケンケンは「日々応援していただきありがとうございます。モナキの冠特番がいただけたのも、モナカマの皆さまのおかげです。モナカマの皆さまがもっともっといっぱいこの番組を見てくださったら、続編とかがあるかもしれないですかね？どうなんですかね（笑）？視聴率次第ではまだもっともっと僕たち番組に出させていただけるかもしれないので、ぜひ見ていただけたらいいなっていう風に思っております」とファンにもお願い。
最後にサカイJr.は「本当にモナカマの皆さまにモナキは支えられて今日までやってきております。本当にありがとうございます。これからもモナキって本当に予想つかないおもしろいことをやってくれるよねと言ってもらえるような、モナキを見ていると元気が出るよねと思ってもらえるように日々頑張っていきたいと思いますので、これからもモナカマの皆さまに愛してもらえるように頑張ってまいります。こちらの番組も含めて、引き続き見ていただければと思います。これからもよろしくお願いします」と伝えた。
◆人気爆発中のモナキ
モナキは、純烈リーダー・酒井がプロデュースする「セカンドチャンスオーディション」の応募者約1000人の中から選ばれたメンバーを中心に構成された平均年齢33歳の4人組グループ。「もなき」は「名もなき者たち」の短縮形。酒井が、メンバーを「無味無臭」と評したことから、 「もなき」が持つ、 「有名でない」「無心である」「たいしたことがない」という意味と重なって、グループ名に決定した。
メンバーのじん、ケンケンは戦隊ヒーローシリーズ俳優出身者、サカイJr.は一級建築士の資格を持つ帰国子女、最年少のおヨネは高校生で「THEカラオケ★バトル」出場経験があるなど、華やかな経歴。メジャーデビュー前から、デビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」のSNSでの動画が7億回再生突破、デビューシングルが予約だけで3万枚、人気すぎてミニライブが当日中止になるなど、超異例・空前のバズりを記録している。
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