【漢字間違い探しクイズ】1分以内で挑戦しよう！「賃」の中にある別の漢字は？
たくさんの漢字の中から、似ている別の漢字を探す「漢字間違い探しクイズ」！
「賃」がずらりと並んだ画像の中に、1文字だけ異なる漢字がひっそりと紛れています。制限時間は1分！ 集中力を研ぎ澄まして挑戦してみてください。
ヒント：答えの漢字は下半分にあります。
答えを見る
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▼解説
「賃」と「貨」はどちらも下部に「貝」を持つ漢字ですが、上部のパーツが異なります。「賃」の上部は「任」、「貨」の上部は「化」です。下の「貝」が同じなので上部に注目するのが見分けるコツです。
制限時間の中で、正解を見つけられたでしょうか？ ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
「賃」がずらりと並んだ画像の中に、1文字だけ異なる漢字がひっそりと紛れています。制限時間は1分！ 集中力を研ぎ澄まして挑戦してみてください。
問題：「賃」に紛れた別の漢字は？たくさん並んだ漢字の中から、異なる1字を探してみましょう。
ヒント：答えの漢字は下半分にあります。
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正解：貨正解は上から4つ目、左から6つ目の「貨」でした。
「賃」と「貨」はどちらも下部に「貝」を持つ漢字ですが、上部のパーツが異なります。「賃」の上部は「任」、「貨」の上部は「化」です。下の「貝」が同じなので上部に注目するのが見分けるコツです。
制限時間の中で、正解を見つけられたでしょうか？ ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)