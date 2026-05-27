24歳MF山本理仁がドイツ1部フライブルクに完全移籍「シントトロイデンに関わるすべての皆様に心から感謝」
シントトロイデン(ベルギー1部)は27日、MF山本理仁(24)がフライブルク(ドイツ1部)へ完全移籍することを発表した。
山本は東京ヴェルディからガンバ大阪を経て、2023年夏にシントトロイデンへ期限付き移籍。翌2024年夏に完全移籍となった。今季は公式戦40試合に出場し、5ゴール8アシストを記録。チームはプレーオフ1で3位に入り、UEFAヨーロッパリーグ(EL)予選2回戦への出場を決めた。
クラブ公式サイトを通じて山本は「この度、SCフライブルクに移籍することになりました。昨シーズンまでの2年間は、決して楽しい時間ばかりではなく、自分自身と向き合いながら、もがき続けた日々でした。それでも変わらず僕の可能性を信じ、支えてくださったシント=トロイデンに関わるすべての皆様に、心から感謝しています。新しい環境でも自分らしく、次のワールドカップに向けてさらに成長できるよう努力していきます」とコメントしている。
新天地のフライブルクには日本代表MF鈴木唯人が所属。今月23日にはブレーメンGK長田澪の獲得も発表した。今季はブンデスリーガを7位で終え、来季のUEFAカンファレンスリーグ(ECL)出場権を獲得している。
山本は東京ヴェルディからガンバ大阪を経て、2023年夏にシントトロイデンへ期限付き移籍。翌2024年夏に完全移籍となった。今季は公式戦40試合に出場し、5ゴール8アシストを記録。チームはプレーオフ1で3位に入り、UEFAヨーロッパリーグ(EL)予選2回戦への出場を決めた。
新天地のフライブルクには日本代表MF鈴木唯人が所属。今月23日にはブレーメンGK長田澪の獲得も発表した。今季はブンデスリーガを7位で終え、来季のUEFAカンファレンスリーグ(ECL)出場権を獲得している。