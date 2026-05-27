『嵐が丘』監督、マーゴット・ロビーの“わき毛シーン”をカットして後悔
エミリー・ブロンテの小説を大胆なビジョンで映画化したエメラルド・フェネル監督の『嵐が丘』。ラテックス素材の衣装を採用するなど、時代考証に縛られない斬新な演出が注目を集めたが、女性の体毛については史実に忠実に描きたかったようだ。
【写真】ほぼつま先立ち！ 超ハイヒールに騒然 マーゴット・ロビー『嵐が丘』イベントで魅せた圧巻スタイル
Peopleによると、現地時間5月22日、英ウェールズで開催されたヘイ・フェスティバルにフェネル監督が登壇。時代ものの作品に登場する女性の肌に、体毛がないことに違和感を覚えるというフェネル監督は、「女性たちは剃刀を使っていたというわけ？ みんなウナギみたいに体毛がない。『一体どうなってるの？完全におかしい』と思いました」とコメント。『嵐が丘』でマーゴット・ロビー演じる主人公キャシーのわき毛が映るシーンがあったことを明かし、「残念ながら残すことができなかった」と後悔をにじませたそうだ。
同サイトによると、ワックス脱毛や除毛クリームは、『嵐が丘』時代よりも昔から存在していたものの、実際に利用できるのは裕福な貴族に限られていたという。剃刀商品を扱うジレットUKによれば、イギリスの女性たちが体毛を安全カミソリで剃るようになったのは、第一次世界大戦後のことであり、原作小説の出版よりもかなり後の時代だとされる。
なおフェネル監督版『嵐が丘』は、原色を多用した衣装をはじめ、ジェイコブ・エロルディ演じるヒースクリフの描写、原作小説から逸脱したストーリーラインなど、多方面で物議を醸した。監督はこれについて、14歳の時に「読んだ記憶」を映像化したものであり、自分の願望を取り上げたものだと説明している。こうした意図を示すように、映画の原題『“Wuthering Heights”』には、引用を意味するダブルクオーテーションマークが付けられている。
【写真】ほぼつま先立ち！ 超ハイヒールに騒然 マーゴット・ロビー『嵐が丘』イベントで魅せた圧巻スタイル
Peopleによると、現地時間5月22日、英ウェールズで開催されたヘイ・フェスティバルにフェネル監督が登壇。時代ものの作品に登場する女性の肌に、体毛がないことに違和感を覚えるというフェネル監督は、「女性たちは剃刀を使っていたというわけ？ みんなウナギみたいに体毛がない。『一体どうなってるの？完全におかしい』と思いました」とコメント。『嵐が丘』でマーゴット・ロビー演じる主人公キャシーのわき毛が映るシーンがあったことを明かし、「残念ながら残すことができなかった」と後悔をにじませたそうだ。
なおフェネル監督版『嵐が丘』は、原色を多用した衣装をはじめ、ジェイコブ・エロルディ演じるヒースクリフの描写、原作小説から逸脱したストーリーラインなど、多方面で物議を醸した。監督はこれについて、14歳の時に「読んだ記憶」を映像化したものであり、自分の願望を取り上げたものだと説明している。こうした意図を示すように、映画の原題『“Wuthering Heights”』には、引用を意味するダブルクオーテーションマークが付けられている。