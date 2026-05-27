◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）追い切り＝５月２７日、美浦トレセン

皐月賞組が実績的に優位なダービーだが、妙味のある配当の馬券を狙うためには、あえて別路線組にスポットを当てたい。過去１０年でスプリングＳから直行した馬は２頭（２４年シックスペンス、１９年エメラルファイト）のみで、いずれも着外に敗れている。ただ、今年のアウダーシア（牡３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父キズナ）は、勝負気配に加えて調教の動きを見てもピンときた。

２週連続でレーン騎手が騎乗した美浦・Ｗコースでの最終追い切りは、想像していたよりもよかった。３角で前に行きたがる面を見せても、しっかりとコントロールが利き、直線で反応するまでにワンテンポ間があるのはいつものこと。６ハロン８３秒６―１１秒９の馬なりできっちり併入し、手塚久調教師は「この子の場合は、時計よりも中身が重要だと思っている。先週よりも今週の方がうまくアウダーシアの性格を理解して、うまくコントロールできていたと思います」と評価した。状態も人馬の意思疎通も明らかに向上しているのがうかがえた。

もともと調教で良く見せる方ではない馬が、１週前にしっかりと負荷をかけたことで、きっちりと動いて見せたのは大きい。トレーナーが「スピードに乗ってからの持続力にたけているので東京はいい。距離が延びるのもいいと思う」と指摘するように、舞台条件はもってこいだ。手の内に入れた名手と大駆けムードが漂う。（坂本 達洋）