6月の恋愛運第1位は蟹座！　LUAが告げる12星座恋の運命

――LUAが告げる、6月の1カ月間の恋愛運。あなたの恋の運命は……？

★6月の星の動き★

日増しに長くなる日差しを感じながらはじまる6月。6月21日は夏至を迎えます。日差しが強まるごとに恋のチャンスが増えていくでしょう。夏の本番に向けて、情熱を燻らせてしまわぬように、梅雨の時期を楽しく過ごしたいものです。心身を整えつつ、恋のカビ対策を講じて、あなたが本当に求めている恋の楽しさと喜びに意識を向けていきましょう！

そんな6月の恋愛運、第1位〜第3位はこちらの星座！

■第1位 蟹座……魅力アップの仕上げで万全に

ウキウキ気分で過ごせそう。それはよしとして、ウキウキがすぎると、アウェイ感が目立ちはじめるので、楽しくても控えめに。とくに、恋を応援する金星と幸運の木星がダブルで加護を与えてくれる6月13日までの魅力が倍増し、金星が旅立ったあとにもその効果を持続できるでしょう。笑顔で人を惹きつけられるときは、自然とお声掛けも増えてくるもの。出会いもめぐりやすくなります。

■第2位 獅子座……心のゆとりで出会いの質を高めて

心のゆとりを持てるように優雅に過ごしていきたい1カ月。待ち合わせや約束はギリギリにせず、早めに動いていきましょう。ガツガツいくよりも手にするものが増えて、益々余裕が増えていくように。6月13日、金星が獅子座に移動します。美しいもの、美しいことに意識を向けることで、あなたの美しさもアップ。身嗜み、振る舞い、発言の「美」を高めて、ワンランク上の出会いを目指して。

■第3位 魚座……望む出会いを引き寄せて

自分から好きになる恋よりも、相手から想われる恋がうまくいきそう。気になる相手がいても、別の人から声がかかるなら、そちらを振り返ってみては？ タイプかどうか、求めているかどうかはわかりませんが、意外にフィーリングが合うかもしれません。夏に向けて、身体を動かすのも◎。全身を活性化することで無用の恋の産物を浄化して、欲しいご縁を引き寄せやすくしていきましょう。

4位以降はこちらの星座！

■第4位 蠍座……欲張りなときこそひとつずつ

趣味のこと、仕事や勉強など、やりたいことが山盛りになり、意欲を燃やしているのかも。気持ちが分散しすぎると、なにをしたらいいかがわからなくなり、結局手つかずになってしまう可能性があるので、優先順位をつけて着手していくのが◎。恋愛も同じように、脳内妄想を膨らませすぎるとなにも出来なくなりがちに。まずは出会うこと。好きになったら誘うことと、ひとつずついきましょう！

■第5位 牡羊座……意図せず、めぐりあわせのままに

何も期待をしてないところに、思わぬ展開が待ち受けている気配があります。急なお誘いや誰かのピンチヒッターとして参加した集いにステキな出会いがあったり、その場の話題に花が咲いて、意外な相手との間に恋が芽生えてしまうことも！ 流れのままに動いているところに、チャンスがめぐってくるでしょう。周りから促されることや、偶然の成り行きをチャンスに変えていきましょう！

■第6位 射手座……過去のつながりが恋を結ぶカギに

以前に紹介された人や、過去にご縁があった人との再会から恋がはじまったり、恋のきっかけをつかむことがありそう。最近ずっと開いていないSNSのメッセージをチェックしたり、手帳などを振り返りながら、気になった人に連絡をしてみるのもいいでしょう。しばらくぶりに会った友人が、恋のご縁を運んでくれることもありそうです。カップルは、2人の共通の友人と久々に会うとおもしろい発見が！

■第7位 双子座……チャンスを広げてご縁を結んで

月の後半に向かって、本調子が戻ってきそうな双子座さん。気になることに飛びついたり、人とのお付き合いも盛んになって、大忙しになるでしょう。多くの場に顔を出すことで、出会いのチャンスも広がります。たくさんの人と会うことが、あなた自身の宣伝となって、ご縁がめぐりやすくなるでしょう。友人の縁結びとなるご縁をもたらすこともできそうです。ご縁を結んでいきましょう！

■第8位 水瓶座……人との関わりから広がる恋のご縁

所用に追われているうちに、あっという間に10日間くらいが過ぎてしまいそうですが、人と会う機会が増えて、充実の6月になるでしょう。恋のご縁を探しているなら、さり気なく紹介されるチャンスを狙ってみたり、出会いのイベントをチェックするのもありですが、思い切ってお見合いに挑戦してみては？ 結婚を考えているなら、婚活してみてみるのもいいかも。人伝の紹介運もアップ中です！

■第9位 牡牛座……波長のあうご縁に注目を

公園を散歩したり、家でゴロゴロしたり……といった何気ないことに喜びを感じるみたい。恋のチャンスも、こうした日常の中に見つかるでしょう。たとえば、散歩中のペットが結んでくれるご縁や、いいなと思って写真を撮った場で、同じことに喜びを感じる相手を見つけるなどです。出会いはどこにでもありますが、どのご縁を結びたいのか。結びたいご縁に歩み寄れるかどうかが重要です。

■第10位 天秤座……気を抜いた隙間に入り込む恋の気配

がんばってきたことが軌道に乗って、一安心という状況になるのかも。うまくいかないからと恋に逃げ場を求めることもなく、自然に人を好きになれる時期に。出会いを探そうとか、相手を振り向かせようなどと焦らずに、肩の力を抜いていきましょう。一休みしようというくらいの構えのときに、出会いがひょっこり訪れるでしょう。趣味の世界や習い事の場が、新たな出会いをつなげる暗示が。

■第11位 乙女座……トキメキの矛先はマイワールド!?

5月に続いて6月も、自分の世界を満喫したい乙女座さん。どんなことにも邪魔をされずに、お楽しみの時間を過ごしたくて、やるべきことを手際よくこなしている様子もうかがえます。そんなあなたを見て、「いいな」と思い、密かな恋心を寄せる人もいるようですが、そんなことにはお構いなしに、マイワールドを突き進むでしょう。突然のロマンチックな展開もありそうですが……。

■第12位 山羊座……最高の恋愛運に出来るかどうかは自分の手に!?

恋の過去を吹っ切れるかどうかが、これからの恋の運命を左右するときです。人に会う機会が増えるので、直接的な恋の出会いとはならなくても、人とのご縁に事欠くことはないでしょう。恋の痛手やトラウマを断ち切って、これからの未来を見つめていきましょう。それが出来れば、自ずと恋の道が拓けていくでしょう。可能性を広げるのも、すべてを閉じてしまうのも、あなた次第です。

（LUA） ※画像出典／占いTV NEWS

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