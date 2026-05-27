元「ZIP！」リポーター團遥香「家族で念願のディズニー」娘抱えるアスリート夫の姿公開「幸せ溢れてる」「優しい表情にほっこり」と反響
【モデルプレス＝2026/05/27】タレントの團遥香が5月26日、自身のInstagramを更新。家族で訪れたディズニーランドでの様子を公開した。
【写真】元「ZIP！」美人リポーター「娘ちゃん楽しそう」バスケ選手夫に抱えられる娘の姿
團は「家族で念願のディズニーランド ミニーちゃんにも会えてみんなに自慢してる。笑 また行こうね」とつづり、パーク内でのプライベートショットを複数枚投稿。團と娘が手を繋いで歩く様子や、ミニーマウスと手を合わせる娘の愛らしい様子などとともに、夫のプロバスケットボール・原修太選手が娘を抱きかかえるショットなども公開している。
この投稿には「優しい表情にほっこり」「幸せ溢れてる」「素敵なパパぶりが伝わってくる」「娘ちゃん楽しそう」「素敵な一家」などといった声が寄せられている。
團は2020年まで日本テレビ系朝の情報番組「ZIP！」（月〜金あさ5時50分〜）のリポーターをつとめ、2024年1月に原選手との結婚を発表。同年6月2日の自身の誕生日に「少し前に家族が増えました事をご報告させて頂きます」と長女の出産を報告している。祖父は有名作曲家の團伊玖磨氏、父は有名建築家の團紀彦氏。（modelpress編集部）
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【写真】元「ZIP！」美人リポーター「娘ちゃん楽しそう」バスケ選手夫に抱えられる娘の姿
◆團遥香、“念願”家族ディズニーショット公開
團は「家族で念願のディズニーランド ミニーちゃんにも会えてみんなに自慢してる。笑 また行こうね」とつづり、パーク内でのプライベートショットを複数枚投稿。團と娘が手を繋いで歩く様子や、ミニーマウスと手を合わせる娘の愛らしい様子などとともに、夫のプロバスケットボール・原修太選手が娘を抱きかかえるショットなども公開している。
◆團遥香の投稿に反響
この投稿には「優しい表情にほっこり」「幸せ溢れてる」「素敵なパパぶりが伝わってくる」「娘ちゃん楽しそう」「素敵な一家」などといった声が寄せられている。
團は2020年まで日本テレビ系朝の情報番組「ZIP！」（月〜金あさ5時50分〜）のリポーターをつとめ、2024年1月に原選手との結婚を発表。同年6月2日の自身の誕生日に「少し前に家族が増えました事をご報告させて頂きます」と長女の出産を報告している。祖父は有名作曲家の團伊玖磨氏、父は有名建築家の團紀彦氏。（modelpress編集部）
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