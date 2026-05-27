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意外と知らないS&P500の真実。一括投資に潜む「15年間の暗黒期」と暴落時の投資戦略

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「YOU投資チャンネル」が「【完全無料】暴落シミュレーションツールをリリース！ITバブル崩壊やリーマンショックが来たら資産はいくら減る？【新NISA/オルカン/S&P500】」を公開した。明日、リーマンショック級の大暴落が起きた場合、自分の資産がどれほど減るのかを検証する「暴落シミュレーター」を通じて、揺るがない長期投資戦略を解説している。



動画では、過去のS&P500の暴落局面における「円建て」のデータと「変化率」を用いたシミュレーターを紹介。多くのシミュレーションがドル建てで計算される中、日本人の視点に立ち、為替の動きも加味したよりリアルなストレスチェックを行っている。



最初に、1000万円を一括投資して放置したケースを検証した。ITバブル崩壊やリーマンショックが重なった場合、資産が実質的に全く増えない、あるいは強烈な元本割れを繰り返す「15年間の暗黒期」が存在することを示した。



一方で、毎月5万円の積立を継続したケースでは、暴落中の大バーゲンセールによって平均取得単価が下がり、回復局面で「最強のブースター」になることを解説。一時的な含み損に耐え、暴落中も積立を継続することの威力を強調した。しかし、資産が数千万円規模に達した場合は状況が一変する。暴落で数千万円が吹き飛ぶ際、毎月5万円の積立によるカバーは「焼け石に水」となってしまうと指摘した。



動画の終盤では、「資産が大きくなった人は、積立の投資法を過信してはいけない」と語り、投資の主役が「入金力」から「資産配分」に変わると結論づけた。現金や債券を組み合わせてリスクをコントロールする「守り」の重要性を説く内容は、投資初心者から上級者まで、自身のポートフォリオを冷静に見直す大きなきっかけとなるだろう。