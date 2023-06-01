サザンオールスターズ、「いとしのエリー」が自身5作目の累積再生数1億回突破【オリコンランキング】
サザンオールスターズの「いとしのエリー」が、5月27日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で自身通算5作目【※】の累積再生数1億回突破作品となった。
【動画】サザンオールスターズ「いとしのエリー」ライブ映像
週間再生数46万6610回を記録。累積再生数は1億44万5038回。本作は、1979年3月に自身3作目のシングルとしてリリース。累積売上は72.8万枚。1983年から『ふぞろいの林檎たち』（TBS系）の主題歌として起用された。
【※】サザンオールスターズの累積再生数1億回突破ほか作品／「TSUNAMI」「真夏の果実」「涙のキッス」「LOVE AFFAIR〜秘密のデート〜」
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年6月1日付：集計期間：2026年5月18日〜24日）＞
【動画】サザンオールスターズ「いとしのエリー」ライブ映像
週間再生数46万6610回を記録。累積再生数は1億44万5038回。本作は、1979年3月に自身3作目のシングルとしてリリース。累積売上は72.8万枚。1983年から『ふぞろいの林檎たち』（TBS系）の主題歌として起用された。
【※】サザンオールスターズの累積再生数1億回突破ほか作品／「TSUNAMI」「真夏の果実」「涙のキッス」「LOVE AFFAIR〜秘密のデート〜」
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年6月1日付：集計期間：2026年5月18日〜24日）＞