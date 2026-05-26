モロッコサッカー連盟は26日（日本時間27日）、W杯北中米大会（6月11日開幕）に臨む代表メンバー26人を発表した。DFアクラフ・ハキミ（27＝パリSG）、FWブラヒム・ディアス（26＝レアル・マドリード）らが選出された。

FIFAランキング8位のモロッコは、発表に先立って22〜26日に28人での準備キャンプを開催し最終メンバーを絞り込んだ。前回22年カタール大会ではアフリカ勢初の4強入りを果たしており、今大会でもダークホースに挙げられている。1次リーグではブラジル、ハイチ、スコットランドと同じC組。日本がF組を1位で突破した場合にはC組の2位と、2位で突破した場合にはC組の1位と、決勝トーナメント1回戦で対戦するため、日本国内でもモロッコ代表への注目が高まっていた。

次回30年大会はスペイン、ポルトガルとともに開催国となるモロッコは25年のアフリカ・ネーションズカップで史上2度目の優勝。主将のハキミは昨年、DFとしては52年ぶりにアフリカ年間最優秀選手に輝いた。クラブでも昨季欧州チャンピオンズリーグ、フランス1部、フランス杯の主要タイトル3冠に大きく貢献。現代で世界最高の右サイドバックとの呼び声も高い。3月から指揮を執るモハメド・ワハビ監督（49）は、同国の年代別代表で豊富な指導経験を持ち、昨年のU―20W杯でチームを初優勝に導いた。

モロッコ代表は本大会開幕までにブルンジ、マダガスカル、ノルウェーと国際親善試合を行い、1次リーグ初戦でブラジルと対戦する。

＜モロッコ代表メンバー＞

▽GK

ヤシン・ブヌ（アルヒラル）

ムニル・カジュイ（RCベルカン）

アハメド・レダタグノーティ（ウィダード・カサブランカ）

▽DF

アシュラフ・ハキミ（パリSG）

ナイフ・アゲルド（マルセイユ）

ヌサイル・マズラウイ（マンチェスター・ユナイテッド）

アナス・サラハエディン（PSVアイントホーフェン）

イサ・ディオプ（フラム）

シャディ・リアド（クリスタルパレス）

ユセフ・ベラマリ（ラジャ・カサブランカ）

レドゥアン・ハルハル（メヘレン）

サガリア・エルウアディ（ゲンク）

▽MF

ソフィアン・アムラバト（ベティス）

イスマエル・サイバリ（PSVアイントホーフェン）

ネイル・アイナウイ（ローマ）

ビラル・ハヌス（シュツットガルト）

アゼディン・ウナヒ（ジローナ）

サミル・ムラベト（ストラスブール）

ビラル・エルカンヌス（シュツットガルト）

▽FW

ブラヒム・ディアス（レアル・マドリード）

シェムスディン・タルビ（サンダーランド）

アユブ・カービ（オリンピアコス）

スフィアン・ラヒミ（アルアイン）

アブデ・エザルズリ（ベティス）

ジェシム・ヤシン（ストラスブール）

アユベ・エクグヤブ（Eフランクフルト）