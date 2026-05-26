モロッコ代表 W杯26人にハキミ、ディアスら選出 前回4強、日本が決勝T進出で対戦の可能性
モロッコサッカー連盟は26日（日本時間27日）、W杯北中米大会（6月11日開幕）に臨む代表メンバー26人を発表した。DFアクラフ・ハキミ（27＝パリSG）、FWブラヒム・ディアス（26＝レアル・マドリード）らが選出された。
FIFAランキング8位のモロッコは、発表に先立って22〜26日に28人での準備キャンプを開催し最終メンバーを絞り込んだ。前回22年カタール大会ではアフリカ勢初の4強入りを果たしており、今大会でもダークホースに挙げられている。1次リーグではブラジル、ハイチ、スコットランドと同じC組。日本がF組を1位で突破した場合にはC組の2位と、2位で突破した場合にはC組の1位と、決勝トーナメント1回戦で対戦するため、日本国内でもモロッコ代表への注目が高まっていた。
次回30年大会はスペイン、ポルトガルとともに開催国となるモロッコは25年のアフリカ・ネーションズカップで史上2度目の優勝。主将のハキミは昨年、DFとしては52年ぶりにアフリカ年間最優秀選手に輝いた。クラブでも昨季欧州チャンピオンズリーグ、フランス1部、フランス杯の主要タイトル3冠に大きく貢献。現代で世界最高の右サイドバックとの呼び声も高い。3月から指揮を執るモハメド・ワハビ監督（49）は、同国の年代別代表で豊富な指導経験を持ち、昨年のU―20W杯でチームを初優勝に導いた。
モロッコ代表は本大会開幕までにブルンジ、マダガスカル、ノルウェーと国際親善試合を行い、1次リーグ初戦でブラジルと対戦する。
＜モロッコ代表メンバー＞
▽GK
ヤシン・ブヌ（アルヒラル）
ムニル・カジュイ（RCベルカン）
アハメド・レダタグノーティ（ウィダード・カサブランカ）
▽DF
アシュラフ・ハキミ（パリSG）
ナイフ・アゲルド（マルセイユ）
ヌサイル・マズラウイ（マンチェスター・ユナイテッド）
アナス・サラハエディン（PSVアイントホーフェン）
イサ・ディオプ（フラム）
シャディ・リアド（クリスタルパレス）
ユセフ・ベラマリ（ラジャ・カサブランカ）
レドゥアン・ハルハル（メヘレン）
サガリア・エルウアディ（ゲンク）
▽MF
ソフィアン・アムラバト（ベティス）
イスマエル・サイバリ（PSVアイントホーフェン）
ネイル・アイナウイ（ローマ）
ビラル・ハヌス（シュツットガルト）
アゼディン・ウナヒ（ジローナ）
サミル・ムラベト（ストラスブール）
ビラル・エルカンヌス（シュツットガルト）
▽FW
ブラヒム・ディアス（レアル・マドリード）
シェムスディン・タルビ（サンダーランド）
アユブ・カービ（オリンピアコス）
スフィアン・ラヒミ（アルアイン）
アブデ・エザルズリ（ベティス）
ジェシム・ヤシン（ストラスブール）
アユベ・エクグヤブ（Eフランクフルト）