流那プロデュースのランジェリーが最大60％OFF♡注目フェア開催

新しい季節を前に、ランジェリーも気分に合わせてアップデートしたくなる時期♡人気動画クリエイター・流那さんがプロデュースするランジェリーブランド「Lulumerry（ルルメリー）」で、半年に一度のスペシャルセール「HALF YEAR FINAL FAIR」がスタートしました。ランジェリーやルームウェア、小物まで幅広くラインナップし、対象商品は最大60％OFF。毎日をちょっと心地よくしてくれる、お気に入りに出会えるチャンスです♪

流那プロデュースの特別フェア開催

fast stepが展開する「Lulumerry」で開催される「HALF YEAR FINAL FAIR」は、今すぐ使いたい人気アイテムがお得にそろう期間限定イベントです。

開催期間は2026年5月26日（火）16:00～2026年6月10日（水）16:00。対象はランジェリー、ルームウェア、小物など幅広く、最大60％OFFのスペシャル価格に。

“かわいい”も“ときめき”も大切にしたい女性に向けて誕生したLulumerryらしく、フェミニンなデザインの中に大人っぽさを感じるアイテムがそろいます。

日常使いしやすく、気分まで明るくしてくれるコレクションは、自分へのご褒美にもぴったりです♡

ダイアナの限定カラーが登場♡夏映えするハイヒールミュールをチェック

注目アイテムをチェック♡

今回のフェアで注目したいのは、夏らしいカラーが魅力のランジェリー。

「ベロアリボンレース 盛りもっと ブラジャー＆ショーツ／サックス」は、サックス×グレーの爽やかな配色。価格は5,060円→3,036円（税込）。ベロアリボンと蝶モチーフが上品なアクセントに。

「フラワープリントリブ 盛りもっと ブラジャー＆ショーツ／ピンク」は、やさしいコーラルピンクが可愛い一着。価格は5,060円→3,036円（税込）。小花柄が華やかなムードを演出します。

「タックシャツ 盛りもっと ブラジャー＆ショーツ／アイボリー」は、シャツブラウス風の軽やかなデザイン。価格は5,060円→3,036円（税込）。上品で涼しげな印象です。

ルームウェアでは「ソフトリブワンマイル ルームウェア カーディガン＆タンクトップ＆ショートパンツセット／ブラウン」が登場。

3点セットで12,100円→6,050円（税込）。おうち時間にも外出にも活躍します。

さらに「ボディケアクリーム」は2,860円→1,144円（税込）。流那さん監修の華やかな香りと、くすみピンクのパッケージにも気分が高まります♪

※サイズ展開は商品ページをご確認ください。

夏のときめきを味方に

お気に入りのランジェリーやルームウェアは、毎日を少し前向きにしてくれる存在。

Lulumerryの「HALF YEAR FINAL FAIR」は、そんな“自分らしいかわいさ”を見つけたい方にぴったりの特別な期間です♡

最大60％OFFで楽しめるこの機会は見逃せません。新しい季節を迎える前に、ときめく一着と出会って、気分まで軽やかな夏を迎えてみてくださいね♪