「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」２６日午後１時現在でＦＩＧ<4392.T>が「買い予想数上昇」１位となっている。



ＦＩＧは５月相場で株価を急騰させており、月初は３００円台に位置していたがきょうは一時２５００円台まで上値を伸ばす場面があり、短時日で７倍以上に大化けした。モバイルクリエイトと石井工作研究所が中心となって共同持ち株会社形態で発足された会社で、両社の事業領域であった移動体通信システム開発及び半導体関連事業が収益の中軸を担う。また、ロボティクス分野を深耕するなど幅広い領域で高度な技術力を有している。ＡＩ半導体の検査工程に使われる自動化装置を同社グループ企業が台湾企業と共同開発したと開示したが、この台湾企業がＴＳＭＣ ではないかという思惑がマーケットに底流している。ただ、短期急騰の反動を警戒する動きも少なからずある。きょうは「売り予想数上昇」でも４位にランクされており、強弱観の対立を物語っている。



出所：MINKABU PRESS