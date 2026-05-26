『スター・ウォーズ』のビックリマンチョコが帰ってきた！　新作映画に合わせ全24種、東日本で先行販売

『スター・ウォーズ』シリーズの最新作『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』が2026年5月22日に公開となる。それに合わせ、約10年ぶりとなる『スター・ウォーズ』デザインのビックリマンチョコが発売。6月2日から「スター・ウォーズ／ビックリマンチョコ＜マンダロリアン＆グローグー＞」が東日本先行で展開される。

約7年ぶりの劇場版！ 可愛すぎる「グローグー」が大人気

『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』は、ディズニープラスの人気ドラマシリーズ『マンダロリアン』の劇場版。『スター・ウォーズ』シリーズの約7年ぶりとなる劇場長編映画となる。

舞台は『スター・ウォーズ ジェダイの帰還』の後、帝国が崩壊し混沌とした銀河。孤高の賞金稼ぎであるマンダロリアンと、強いフォースを秘めた子供・グローグーの2人が、帝国の復活を狙う新たな戦争を防ぐために立ち上がる。

ドラマ『マンダロリアン』で登場してから、可愛すぎると大人気なのがグローグー。くりくりの瞳と無邪気な仕草で世界中を虜に。子供だが年齢は50歳。ジェダイ・マスターのヨーダと同じ種族のため、寿命が長いのだ。食いしん坊であり、お菓子やカエルをもぐもぐする姿が愛くるしい。「スター・ウォーズ／ビックリマンチョコ＜マンダロリアン＆グローグー＞」の景品シールでも、マカロンをもぐもぐしているグローグーが描かれている。

グローグー

「ビックリマン」タッチの『スター・ウォーズ』キャラシールは、全24種

『スター・ウォーズ』デザインのビックリマンチョコが初めて発売となったのは2015年で、当時大きな話題に。約10年ぶりとなる「スター・ウォーズ／ビックリマンチョコ＜マンダロリアン＆グローグー＞」の景品シールは全24種。新作映画で活躍するマンダロリアンやグローグーに加え、ルーク・スカイウォーカーやR2-D2など、おなじみのキャラクターもラインナップし、ビックリマンのタッチで表現されている。『スター・ウォーズ』ファンもビックリマンファンも楽しめる商品だ。

「スター・ウォーズ／ビックリマンチョコ＜マンダロリアン＆グローグー＞」

「スター・ウォーズ／ビックリマンチョコ＜マンダロリアン＆グローグー＞」

マンダロリアン

ボバ・フェット

ルーク・スカイウォーカー

ルーク・スカイウォーカー＆グローグー

発売元である『ロッテ』のブランド担当者コメントは以下の通り。

「10年以上ぶりに再び『スター・ウォーズ』をテーマとした商品を実現できたことを心より嬉しく思います。前回の発売時には、国内外で凄まじい反響をいただきました。

本商品では、映画で活躍する『マンダロリアン』や『グローグー』を中心に、『ルーク・スカイウォーカー』など、おなじみのキャラクターまで全24種のシールをラインアップしています。1977年に米国で『スター・ウォーズ』第1作が公開され、同年にビックリマンが誕生しているという背景も、両者の親和性の高さを感じさせるポイントです。インバウンド需要も高まる中、世界中のファンの方々に、日本が誇る『エンターテイメント菓子』として楽しんでいただければと願っております。」

約7年ぶりに映画館に帰ってくる『スター・ウォーズ』。ぜひビックリマンチョコと一緒に楽しんで。

【画像】「ビックリマン」のタッチで描かれたキャラたち！ マンダロリアンやグローグー、ルーク・スカイウォーカーも（7枚）