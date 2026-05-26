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埼玉の駅前シャッター街を生んだのは「隣の大型スーパー」だった、衰退した商業施設「ぺあもーる」の今

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ゆっくり遺産の探検隊が「【あの大手企業を敵に回した結果】埼玉県有数の人口集中地区の駅前なのに…店も人もマジでいないゴーストタウンがひっそりとありました【ゆっくり解説】」を公開した。埼玉県にある柳瀬川駅前の商業施設「ぺあもーる」が直面するシャッター街化の現状と、そこから再起を図る地域と企業の取り組みを解説している。



東武東上線・柳瀬川駅は東京都心や横浜方面へのアクセスも良く、多くの利用客が行き交う。しかし、駅前の大型スーパー「サミット」を通り抜けた先にある商業施設「ぺあもーる」は、人通りがまばらだ。動画内ではその様子を「まるで、夜コンビニに行く時ついでに通る路地みたい」と表現している。



同施設は1981年、鹿島建設が開発した巨大プロジェクト「志木ニュータウン」の一部として開業した。かつては地域住民の生活を支える活気ある場所だったが、築40年以上が経過した現在は、2階のテナント数がゼロになるなど衰退が顕著である。その原因の一つとして、隣接するサミットで買い物が完結してしまう構造が指摘された。しかし、ぺあもーる側もただ手をこまねいているわけではない。サミットの客を取り込むため、施設での買い物で駐車料金をサービスするなど、「マイナス面ばかりだとも言い切れない」工夫を凝らしている。



さらに、公式サイトの更新は止まっているものの、SNSを活用して「ぺあもーるマーケット」というイベントを定期的に開催。普段は閑散とした通路に多くの人が集まり、賑わいを見せているという。周辺には子育て世代も多く、施設内には小規模保育施設も存在しており、潜在的な需要は十分に存在している。



解説の終盤では、2025年8月に小田急グループの「小田急SCディベロップメント」が運営に加わることが明かされた。大手企業が参画したことは、この場所にまだ商業施設としての可能性が残されている証拠であると分析。駅前という好立地と地域のポテンシャルを活かし、ゴーストタウン化した空間からいかに再起を図るのか、都市開発の裏側を学べる解説となっている。