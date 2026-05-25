熊田曜子が離婚に言及『岩みたいだね！』元夫が衝撃の一言！
「じっくり聞いタロウ〜スター近況(秘)報告〜」（毎週日曜深夜2時20分）。5月24日（日）の放送は、「深夜の女子会 女の黒いホンネSP」をお届け！
【動画】熊田曜子が離婚に言及『岩みたいだね！』元夫が衝撃の一言！
女性だけが集まり、「仕事」「恋愛」「友人関係」などをしゃべり尽くして日常のストレスを発散する「女子会」。
今回は、MCの熊切あさ美、熊田曜子、納言の薄幸、あおちゃんぺ、六本木のNo.1キャバ嬢・天海りこが、リアルできれいごとのない、ホンネ連発の過激女子会を展開する。
天海にいきなり「大丈夫なんですか？」と爆弾を投下された熊田は、2年前に離婚をしているが、「（夫の浮気は）許せないけど、仕方ない。結婚する前は両目をしっかり開いて（チェックをするが）、結婚をしたら（悪いところは見えないように）両目を閉じる」と大人なコメント。
3児の母である熊田は、女よりも母親である時間が多かったと振り返り、妊娠中にテレビを見ていたら、夫に「岩みたいだね」と言われたことがショックで心に引っ掛かっていたと明かす。
しかし、ここまで語り尽くした後、「でも私、、（結婚は）失敗しちゃったからな…(笑)」と、自分の説得力のなさを笑いに変える熊田。
某有名人・Aの浮気報道が出た時、熊田の友人は「夫の浮気は自分のせい」と思っていたが、「完璧な奥さんがいても浮気するんだ！」と気が楽になったそうで、納言の幸は「(Aは)人を救っているんですね(笑)」と発言。
熊切が浮気の境界線について切り出すと、「1回目は情がないこともあるだろうから、2〜3回目のスケベから」と幸。キス程度は浮気ではないとコメントする。
天海は「相手に言えないことだったら浮気！」と言うが、幸から「『S○Xしてくるよ』って言えば浮気じゃないの？」とツッコまれ、思わず爆笑！
一方の熊切が「1回でも嫌。風俗ならいいけど…」と言うと、あおちゃんぺは「お金を払ってまでエッチする行動の方がキモい！」と反論し、「1回でも(自分以外の女性とエッチ)したら離婚」と。また、相手の女性の心の中に、少しでも“（夫に対する）好き”という気持ちが入っていてもアウトだそう。
天海は浮気をしない男は、“人に興味がない”か“誰にも見向きされない”の2パターンあるとし、「自分はそうじゃないタイプを好きになるので浮気されてしまう」と分析。「私にバレなければいい！」とも。
これに対してあおちゃんぺは、「仕事がデキる男は隠すのがうまい」と持論を展開した。
白熱する女子会の続きはTVerで！
【動画】熊田曜子が離婚に言及『岩みたいだね！』元夫が衝撃の一言！
女性だけが集まり、「仕事」「恋愛」「友人関係」などをしゃべり尽くして日常のストレスを発散する「女子会」。
今回は、MCの熊切あさ美、熊田曜子、納言の薄幸、あおちゃんぺ、六本木のNo.1キャバ嬢・天海りこが、リアルできれいごとのない、ホンネ連発の過激女子会を展開する。
結婚したら夫の浮気は許す？
天海にいきなり「大丈夫なんですか？」と爆弾を投下された熊田は、2年前に離婚をしているが、「（夫の浮気は）許せないけど、仕方ない。結婚する前は両目をしっかり開いて（チェックをするが）、結婚をしたら（悪いところは見えないように）両目を閉じる」と大人なコメント。
3児の母である熊田は、女よりも母親である時間が多かったと振り返り、妊娠中にテレビを見ていたら、夫に「岩みたいだね」と言われたことがショックで心に引っ掛かっていたと明かす。
しかし、ここまで語り尽くした後、「でも私、、（結婚は）失敗しちゃったからな…(笑)」と、自分の説得力のなさを笑いに変える熊田。
某有名人・Aの浮気報道が出た時、熊田の友人は「夫の浮気は自分のせい」と思っていたが、「完璧な奥さんがいても浮気するんだ！」と気が楽になったそうで、納言の幸は「(Aは)人を救っているんですね(笑)」と発言。
熊切が浮気の境界線について切り出すと、「1回目は情がないこともあるだろうから、2〜3回目のスケベから」と幸。キス程度は浮気ではないとコメントする。
天海は「相手に言えないことだったら浮気！」と言うが、幸から「『S○Xしてくるよ』って言えば浮気じゃないの？」とツッコまれ、思わず爆笑！
一方の熊切が「1回でも嫌。風俗ならいいけど…」と言うと、あおちゃんぺは「お金を払ってまでエッチする行動の方がキモい！」と反論し、「1回でも(自分以外の女性とエッチ)したら離婚」と。また、相手の女性の心の中に、少しでも“（夫に対する）好き”という気持ちが入っていてもアウトだそう。
天海は浮気をしない男は、“人に興味がない”か“誰にも見向きされない”の2パターンあるとし、「自分はそうじゃないタイプを好きになるので浮気されてしまう」と分析。「私にバレなければいい！」とも。
これに対してあおちゃんぺは、「仕事がデキる男は隠すのがうまい」と持論を展開した。
白熱する女子会の続きはTVerで！