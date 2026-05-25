現地時間24日にプレミアリーグ第38節が行われた。最終節は全試合同時キックオフとなり、残留争いを強いられているトッテナムはホームでエヴァートンと対戦。現在17位のトッテナムは残留圏内にいるものの18位ウェストハムとは2ポイント差。得失点差のアドバンテージもあるので、あと1ポイント以上あれば残留を果たすことが濃厚という中で最終節を迎えた。



序盤から攻勢に出るのはトッテナム。5分には競り合いのこぼれ球をギャラガーが拾い、左足でシュートを放つもサイドネット。アグレッシブな入りを見せるトッテナムが序盤はペースを掴む。





13分にはペドロ・ポロのFKがファーサイドに流れると、パリーニャがダイレクトでボレーを試みるが、枠を捉えきれず。トッテナムは14分でシュートを8本放つなどエヴァートンゴールに迫る。一方のエヴァートンはボールを握ることができず、守備の時間が続く。ボールを回しながらサイドから攻略を狙うトッテナム。しかし、エヴァートンも中はしっかりと固め、決定機を作らせない。39分には右サイドからのクロスがファーのテルに流れると、テルはトラップから右足一閃。いいコースに飛んでいたが、タルコフスキーがコースに入り、頭でクリア。トッテナムはゴール前までいい形を作るが、最後の部分で仕留めきれない。42分試合が動く。テルのCKにパリーニャがヘディングで合わせる。このシュートはポストに弾かれるが、こぼれ球を再びパリーニャが押し込みゴール。攻め続けたトッテナムが大きな先制ゴールをマークした。試合開始直後からいい入りを見せたトッテナムが1点リードで前半を折り返す。両チーム交代なしで迎えた後半、エヴァートンは攻勢に出るが、トッテナムは激しい球際と早いプレスバックでシュートまでのチャンスを簡単に作らせない。1点が遠いエヴァートンは61分に2枚替えを行い、ジョージとアームストロングを投入する。トッテナムはエヴァートンにボールを回される時間が続くと、72分に2枚替え。サールとコロ・ムアニをピッチに入れる。トッテナムは前半ほど攻められてはいないものの、ピンチを作られることもなく落ち着いて試合を進めていく。79分には右サイドからサールがドリブル突破でPA内に侵入し倒れるもこれはシュミレーションをとられ、イエローカード。80分にトッテナムはマディソンとグレイを投入し、中盤にフレッシュな選手を入れる。後半は敵陣で過ごす時間も長いが、シュートまでいけないエヴァートンは83分に今シーズン限りで退団が決まっているレジェンドのコールマン、ベト、アルカラスをピッチへ送り込む。85分にはエヴァートンが左サイドを崩し、最後はジョージがクロスを上げるもシュートはできず。トッテナムは耐える時間が続く。89分にはドラグシンを入れ、1点を守り切る姿勢に入るトッテナム。後半ATは9分。エヴァートンが猛攻を仕掛けるが、トッテナムは集中した守備を見せる。98分にはジョージの強烈なシュートをキンスキーがビッグセーブで防ぎ、1-0で勝利。18位ウェストハムはリーズに3-0で勝利していたものの、トッテナムも勝利したため、順位は変わらず。トッテナムがプレミアリーグ残留を決めた。トッテナム 1 - 0 エヴァートントッテナム得点者ジョアン・パリーニャ（42分）エヴァートン得点者