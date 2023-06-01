食玩「カービィのグルメフェス まんまるたまごボーロ マスコットつき」が本日発売「カービィのグルメフェス」のキャラを再現したマスコット付き
【カービィのグルメフェス まんまるたまごボーロ マスコットつき】 5月25日 発売 価格：385円 対象年齢：6才以上
・ボールチェーン付きマスコット1個（全8種）
バンダイは、食玩「カービィのグルメフェス まんまるたまごボーロ マスコットつき」を5月25日に全国量販店の菓子売場等で発売する。価格は385円。
本商品は、ゲーム「カービィのグルメフェス」に登場するキャラクターを再現したボールチェーン付きマスコットと、コロコロかわいい“まんまるたまごボーロ”がセットになった食玩。マスコットは全8種類がラインナップされている。菓子の“まんまるたまごボーロ”はいちご味のチョコがけボーロ。マスコットと菓子で「カービィのグルメフェス」の世界観をたっぷり楽しめる。
「カービィのグルメフェス まんまるたまごボーロ マスコットつき」
・ボールチェーン付きマスコット1個（全8種）
1．ホイップクリーム（スキン）
2．カービィバーガー（スキン）
3．メタナイト（スキン）
4．ワドルディ
5．カービィピンク
6．チョコミント
7．キービィイエロー
8．チョコレート
・チョコがけボーロ18g
(C) HAL Laboratory, Inc. / Nintendo