おひつじ座は「最高のエンタメ日和！」 12星座もっちぃ占い｜5/25〜31

5/25（月）〜31（日）の「ラッキーデー」と「気をつけるべき日」は？ 五十六謀星もっちぃ先生監修、毎日をポジティブに過ごすための「お告げ」を毎週更新している「もっちぃ占い」からお届けします。

🎉 牡羊座：31日（日）は「最高のエンタメ日和」

牡羊座のあなたは、31日（日）が心を空っぽにして楽しむことができる最高のエンタメ日和になりそうです。好きなことだけを楽しむ予定を組み立てましょう。

27日（水）は、人付き合いに対するモチベーションが低下しがちです。もしも誰かとお話をするのが面倒だなと思う瞬間があったら、無理をしないのがいいと思いますよ☆

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💼 牡牛座：25日（月）は「仕事運のボーナスデー」

牡牛座のあなたは、25日（月）が仕事運の特大ボーナスデーです。1週間の段取りをこの日の午前中に組み立ててしまえば、1週間まるまるハッピーに過ごせるでしょう。

また人との会話が弾みそうな1週間です。ただし、26日（火）は余計なことも言ってしまいがちなうっかりデーですので、地雷を踏まないよう、言葉のブレーキはいつもより強めに踏んでてください。

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🤝 双子座：26日（火）は「行動しないと大損」

双子座のあなたは、今までよりもっと仲良くなりたいと思っている人がいるなら、26日（火）に動かないと大損です。ピンと来た人にはすぐ連絡をしましょう。お誘いの内容は何でもOKです。

節約モードが面倒くさくなってお財布の紐が緩みやすい1週間です。特に30日（土）は、吸い込まれるように残高が減っていきそうなので十分注意しましょう。

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💼 蟹座：29日（金）は「仕事の効率が急上昇」

蟹座のあなたは、29日（金）があらゆるお仕事に対する効率が急上昇する日です。これまで停滞していたことが嘘のようにスイスイと片付いていくので、何をやっても楽しめるでしょう。

さらに、おごる／おごられるの判断を迫られる場面がありそうな1週間です。31日（日）は、気持ちより数字を気にしてしまうと損になりますので、人間関係を優先してくださいね♪

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🤝 獅子座：31日（日）は「人間関係のボーナスデー」

獅子座のあなたは、31日（日）が人間関係の特別ボーナスデーです。なんとなく寂しくって誰かの声が聞きたいと感じたら、思い切って電話をかけちゃいましょう。意外なほど盛り上がりますよ☆

27日（水）は、即座に結果が感じられず焦ってしまいそうな星回りです。頑張った分の結果は、いずれ必ず受け取ることができますから焦る必要はありません。

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💼 乙女座：25日（月）は「決断をするのに最適」

乙女座のあなたは、25日（月）にお仕事に関する決断をするのに最適な星が巡ってきます。やるかやらないかを決めなければいけないことはこの日の午前中に決めてしまえば、あとはスイスイ進みます☆

28日（木）は、自分の意志に反する出費が起こってしまいそうな星が巡ってきます。望まない食事会やイベントごとは、積極的に断るようにしましょう。

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💼 天秤座：25日（月）は「決断をするのに最適」

天秤座のあなたは、25日（月）にお仕事に関する決断をするのに最適な星が巡ってきます。やるかやらないかを決めなければいけないことはこの日の午前中に決めてしまえば、あとはスイスイ進みます☆

28日（木）は、自分の意志に反する出費が起こってしまいそうな星が巡ってきます。望まない食事会やイベントごとは、積極的に断るようにしましょう。

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💼 蠍座：28日（木）は「信頼できる人に吐き出してみて」

蠍座のあなたは、普段は飲み込んでいた一言を、ついに口に出すべきときが来たようです。28日（木）は、頭の中にモヤモヤ蓄積していた考えを、信頼できる人に吐き出してみましょう。

よかれと思って提案したことが空回りしてしまいそうな予感です。減塩派の人に醤油を注ぐような気遣い、31日（日）は避けるように努めてください。

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🤝 射手座：30日（土）は「声を出して笑うと◎」

射手座のあなたは、30日（土）に人と笑いあって声を出すと運気が上がります。笑える話を持ち寄って、親しい人と長電話をするのが良いでしょう♪

31日（土）の満月は、何かと余計なものを買いたくなってしまう星回りです。ちょっとした買い物でも予算オーバーをしがちなので、お財布を使う上限はしっかり決めておきましょう。

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💼 山羊座：25日（月）は「真面目さが認められる」

山羊座のあなたは、あなたの真面目さが認められて大きな成果をあげることができる1週間です。特に25日（月）は目を見張るような活躍をすることができます☆

28日（木）は、人間関係においてちょっとした要注意があります。冗談が滑りやすくテンションが噛み合わない！ というトラブルが起こりやすいので、しっかり空気を読むようにしてください。

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🤝 水瓶座：26日（火）は「人の凄さが手に取るようにわかる」

水瓶座のあなたは、26日（火）が他人の凄さが手に取るようにわかる日です。心の底から尊敬できる誰かの美徳を見つけることは、自分自身の成長にも大いに役立ちます。しっかり観察しましょう☆

お仕事の運気は週の前半に一気に燃え上がり、後半は少ししぼみがちです。難しい仕事は一気に片付けることを心がけてください。29日（金）まで持ち込むと、尻すぼみになってしまいそう。

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🤝 魚座：30日（土）は「色々な人と会える可能性を作っておくのが吉」

魚座のあなたは、計画を立てずに、色々な人と会える可能性を作っておくのがよい1週間です。30日（土）は、誰かと約束をするよりも、誰かがいるかもしれない場所に出向いてみるといいことがありそう♪

26日（火）が勝負どころになる1週間です。基本的に仕事運の良い1週間ですが、26日はプレッシャーを強く感じそうです。ここでどういう決断をするかで、この先の道が決まります。

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五十六謀星もっちぃ

ごじゅうろくぼうせいもっちぃ 10代の頃から占い一筋に生きる占い師。みんなをハッピーにする占いを研究。人を幸せに出来る占い師養成講座も大人気。メディア出演・好きな食べ物多数。一児のパパ。著書に『はじめよう電話占い師』（同文舘）と『占い大学公式テキスト 五十六謀星もっちぃの西洋占星術講義』（説話社）がある。X