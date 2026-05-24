俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は24日、第20話が放送され、俳優の竹中直人（70）が圧倒的な存在感を示してきた戦国武将・松永久秀の最期“壮絶な爆死”が描かれた。炎に包まれながら、高笑い。竹中の怪演がインターネット上で話題を集めた。

＜※以下、ネタバレ有＞

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

第20話は「本物の平蜘蛛」。上杉攻めから離脱し、勝手に帰国した羽柴秀吉（池松壮亮）に織田信長（小栗旬）は激怒。蟄居の上、死罪に処すと申し渡す。羽柴家一同が助命嘆願に奔走する中、松永久秀（竹中直人）が再び裏切ったとの報。九死に一生を得た秀吉と羽柴小一郎（仲野太賀）は久秀との談判に臨む。唯一無二の茶器「平蜘蛛」を納めれば久秀の謀反は不問、が信長の意向。しかし、破格の条件にもかかわらず、久秀は何故か応じないと言い張る…という展開。

織田信忠（小関裕太）を総大将とした織田軍は、久秀が籠城する信貴山城を包囲。久秀の要求は「大和国」奪還。信長は若さを理由に、筒井順慶（永沼伊久也）に大和を預けた。久秀が大和にこだわるのは何故か。

吉野には南朝時代に隠された金銀財宝が眠っており「絵図も手に入れた。故に、大和は誰にも渡したくないのじゃ。と言ったら、信じるか？」と羽柴兄弟を幻惑した。

「さよう、戯れ言じゃ！侍だからといって、戦のことばかり考えておってもつまらんではないか。たとえ戯れ言であっても、かような夢があっていい。そうは思わんか。天下のことは信長に任せる。邪魔するつもりはない。できることがあれば、いくらでも力を貸す。大和さえ、お許しくださるのなら」

小一郎が聞いて回っても久秀の出自は不明だったものの、父は偽物作りを生業にしていたという。久秀は側女との間の子で「幼い頃はずっと思っておった。このわしも、父に作られた紛い物じゃとな。周りからは、卑賤の子と蔑まれた。だから心に誓ったんじゃ。いつか必ず本物になって、見返してやるとな」と明かした。

そして、戦国武将・三好長慶と出会い、本物の父と慕う。「その父から初めて任された地が、ここ大和じゃ。奈良の都のいにしえより続く御仏と神々の威光に満ちた地。この大和を治めることは、このわしが本物であることの証しだ。故に、断じて大和は誰にも渡したくないのじゃ。と言ったら、信じるか？」と再び煙に巻く。

兄弟の説得に、久秀は“2つの平蜘蛛”を取り出し“勝負”を挑む。どちらが本物か、偽物か。兄弟が見抜けば、久秀は無様に生きる。見抜けなければ、兄弟の首を信長に送りつける。

小一郎が左の平蜘蛛を叩き割るべく頭上に掲げると、久秀は「やめろ！」と制止。小一郎は右の平蜘蛛を偽物と判断し、床に叩きつけた。久秀は負けを認めた。

久秀が支度のため奥の間に向かうと、突如、爆発音。爆風が兄弟を襲った。兄弟が駆けつけると、燃え盛る炎の中に久秀の姿。

「まこと人がいいのう、おまえたちは。すべて偽りじゃ！戦、戦、戦、戦のこの世には、もう飽きた。先に逝って待っていると、信長めに伝えよ」「それからな、あの平蜘蛛は二つとも偽物じゃ」「わしは、とうとう本物を手に入れることができなかった。おまえが先に壊そうとしたあれはな、わしの父が作ったものじゃ。何故止めたのかは、己にもよう分からん。と言ったら、信じるか？」

「何が本物で何が偽物かなど、そんなものはどうでもいい。おまえらもせいぜい苦しめ。うまく信長を欺くんじゃぞ。紛い物をうれしそうに愛でる信長のまぬけな姿を、あの世からとくと楽しませてもらうわ。千秋万歳万々歳。千秋万歳万々歳」

久秀は大量の爆弾を火の中へ放り込むと、高笑い。信貴山城は爆発した。

信長は秀吉を許し、播磨攻めを命じた。信長の前に茶器がある。市（宮崎あおい）は兄に「いつ見ても美しいものですね。本物の名器というものは」――。信長が久秀を一枚上回っていたのか。

兄弟が持ち帰った“偽物の平蜘蛛”の中には、久秀が語っていた財宝の絵図――。いや、久秀が信長を出し抜いたのか。

松永久秀は斎藤道三・宇喜多直家と並ぶ「戦国三大梟雄（きょうゆう、残忍・狡猾な英雄）」の一人。一度「織田信長包囲網」に加わり、許されたものの、再び「信貴山城の戦い」（1577年・天正5年）で反旗を翻した。敗れて自害したが、天下一の茶器「平蜘蛛」とともに爆死したとされる。近年は名作テレビゲームを引き合いに“戦国のボンバーマン”の呼び名もある。

「平蜘蛛」の正式名称は「古天明平蜘蛛（こてんみょうひらぐも）」。低く平らな形状が、蜘蛛が這いつくばっているように見えることが名前の由来とされる。江戸時代初期に成立したとされる軍記物「川角太閤記」によると、久秀は平蜘蛛と自身の首は信長に渡さず、鉄砲の火薬で粉々に、と述べたという。これが爆死の逸話につながったとみられる。

SNS上には「竹中直人劇場」「羽柴兄弟鑑定団w」「地獄の格付けチェック（笑）」「平蜘蛛格付けチェックw」「GACKTさん以上にプレッシャー」「見事な爆死」「想像以上に派手な爆死」「何が本物で、何が偽物か。深い問い」などの声が続出。期待通り、期待を上回る久秀の最期が大反響を呼んだ。

次回は5月31日、第21話「風雲！竹田城」が放送される。