【キル フェ ボン】20年以上愛される袋井クラウンメロンタルト食べ比べ

キル フェ ボン｢MELONフェア｣第二弾記事は、筆者のりぴよと同郷･静岡県袋井市産のクラウンメロンを使用したタルトの実食レポ。袋井市は、日本を代表する最高級マスクメロン｢クラウンメロン｣の中心産地。｢一木一果｣と呼ばれる、1本の木に1玉だけを育てるぜいたくな栽培方法により、極上の甘みと芳醇な香りを実現。そんな“キングオブメロン”を使用した2種のタルトをキル フェ ボン青山店で食べ比べ!

何度訪れても恋に落ちる♡キル フェ ボン青山店



白を基調にした上品な外観に、印象的なキル フェ ボン ブルーの扉。表参道の街並みの中でもひときわ目を引き、まるで物語の世界へ誘われるような特別な空気感をまとっています。

思わず足を止めてしまう非日常感に、扉を開ける前から胸が高鳴ります。筆者のりぴよは、訪れる度に｢また恋に落ちてしまった♡｣と思ってしまうほど、この世界観に魅了されています。



店内に入ると目に飛び込んで来る、キルフェボン全店舗共通の大きなショーケース。毎日20種類ほどの彩り豊かなタルトが並び、まるで宝石店のような美しさに思わず見入ってしまいます。

ちなみに、“キル フェ ボン”とはフランス語で｢なんていい陽気なんだろう!｣という意味。店内に入った瞬間から、タルトを選ぶ時間、味わう時間まで、ずっとワクワクと温かい気持ちでいてほしい…そんな想いが込められているそう♡

どのタルトをお迎えするか悩む時間まで幸せで、筆者のりぴよも毎回このショーケースに釘付けになってしまいます。

キル フェ ボンの夏タルト♡桃・メロン・マンゴーが彩る贅沢スイーツ

お目当て♡静岡県袋井市産クラウンメロンタルトを発見



ショーケースには、思わず目移りしてしまうほど魅力的なタルトがズラリ♡｢あれも食べたい…これも気になる…!」と浮気心がむくむく♡この日の筆者のりぴよのお目当ては、同郷･静岡県袋井市産のクラウンメロンを使用したタルトです。

｢特選 静岡県袋井産 クラウンメロンのショートケーキタルト｣は、背丈のあるボリューミーな仕上がりで存在感抜群。

一方｢特選 静岡県袋井産 クラウンメロンとミルクムースのタルト ～オレンジ風味～｣は、かわいらしいビジュアルが印象的。どちらもクラウンメロンの魅力がたっぷり詰まった、主役級タルトです。

青山店限定♡クラウンメロンを堪能するショートケーキタルト

青山店限定で販売されている｢特選 静岡県袋井産 クラウンメロンのショートケーキタルト｣は、ショートケーキとタルトの“ハイブリッドスイーツ”♡サクサクのパイ生地に、肉厚でなめらかなクラウンメロンをたっぷりサンドした、ぜいたく感あふれる一品です。

艶出しジュレやシロップには、ブランデーをふわりと香る程度に使用。芳醇なクラウンメロンの香りと相性抜群で、よりリッチな味わいに仕上げられています。背丈のあるボリューミーなビジュアルにも思わずうっとり♡

他県からこのタルトを目当てに訪れるファンがいるというのも納得です。

カットされたタルトは、どこを食べてもクラウンメロンに出会えます♡なめらかなクリームとふわふわスポンジが、芳醇なメロンの甘みをやさしく受け止め、キル フェ ボン自慢のカスタードクリームがさらにコクをプラスしています。

シンプルな構成だからこそ、クラウンメロンの上品な甘みと香りをダイレクトに堪能できるのも魅力。

1ピースでも満足感たっぷりで、生クリーム好きさんにもショートケーキファンにもたまらないちょっぴり大人の王道スイーツでした♡

全店舗で楽しめる♡クラウンメロンとミルクムースのタルト



｢特選 静岡県袋井産 クラウンメロンとミルクムースのタルト ～オレンジ風味～｣は、全店舗で楽しめる限定タルト♡｢MELONフェア｣全7品の中でもひときわ目を引くかわいらしいビジュアルが印象的です。

こちらは、キルフェボン30周年の際に仙台店が考案したタルトが人気を博し2026年の｢MELONフェア｣に採用されたそう。シンプルなメロンタルトが並ぶ中、かわい過ぎるビジュアルに心を奪われます♡



カットされたタルトは、みずみずしいクラウンメロンとツルンと軽やかなミルクムースのバランスが絶妙♡ほのかに香るオレンジカスタードや、ジンをきかせたオレンジジュレが後味をキリッと引き締めています。

ショートケーキタルトが“王道のご褒美感”なら、こちらは“初夏らしい爽やかさ”が魅力♡とにかくかわいいビジュアルと、ぺろりと食べられてしまう軽快なおいしさに、思わず笑顔になってしまうこちらもちょっぴり大人のタルトでした。

クラウンメロンタルトとベストカップル♡季節の煎茶



今回のペアリングティー｢季節の煎茶～4種の花のブレンド～｣は、高級茶として名高い本山茶をベースに、ジャスミンやコーンフラワー、桜、エリカなど色とりどりの花のハーブをブレンドした華やかな一杯。

煎茶の緑に花々の彩りが映え、まるで春の訪れのようなかわいらしさに心がはずみます。春に登場したペアリングティーですが、今回のクラウンメロンタルトとも驚くほど好相性。

本来はいちごやクリーム系タルトとのペアリングがおすすめとのことですが、煎茶のほのかな苦みとメロンの持つ青く上品な苦みが重なり合い、味わいをキリッと引き締めてくれます。

華やかな香りと凛とした余韻が心地よく、筆者のりぴよもすっかりお気に入り♡

静岡県袋井市産クラウンメロンタルトと恋に落ちる♡



クラウンメロンを使用した2種のタルトはシンプルな構成だからこそ、キルフェボンの細やかな手仕事が光る逸品♡

ブランデーやジンの効かせ方、オレンジの香りをふわりと忍ばせたカスタードなど、ひと口ごとに“ただ甘いだけじゃない”奥行きのあるおいしさを感じられます。

他のメロンスイーツと比べても、ワンランクもツーランク上の特別感。味のわかる大人の美食家さんにこそ食べてほしいタルトです。



｢特選 静岡県袋井産 クラウンメロンとミルクムースのタルト ～オレンジ風味～｣は5月末日までの予定。｢特選 静岡県袋井産 クラウンメロンのショートケーキタルト｣は青山店限定で6月末までの予定とのこと。

タルトに合うフルーツ選びに妥協のないキルフェボンに20年以上選ばれ続ける静岡県袋井市産クラウンメロン。厳しいオーディションを勝ち抜き、ショーケースに並び続けるクラウンメロンのタルトと、恋に落ちないはずがありません♡

気になる方は、ぜひ早めにチェックしてみてくださいね♡

～MELONフェア開催概要～

【開催期間】2026年5月18日(月)～5月31日(日)

【開催店舗】キル フェ ボン全12店舗

【展開内容】メロンタルト7種(※全店販売 6品、店舗限定 1品)

～今回のフェアの特徴～

産地･品種の違いを楽しむ、メロンの食べ比べ

色･香り･食感で広がる｢メロンの多彩な表情｣

軽やかで爽やかな初夏の余韻

～取材店舗～

キル フェ ボン 青山

東京都港区南青山3-18-5

03-5414-7741

【shop】11:00～19:00

【cafe】11:00～19:00(ラストオーダー18:30)