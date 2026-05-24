2年かけたケニア・エチオピア・ブラジル三国ブレンド！ CAFE OHZAN「ロイヤルブレンド」

記事ポイント CAFE OHZANがブランド初のオリジナルブレンドコーヒー「ロイヤルブレンド」を2026年5月15日より公式オンラインストアで発売TAKAMURA COFFEE ROASTERSと2年かけて共同開発した、ケニア・エチオピア・ブラジル産3種ブレンドの中深煎りスペシャルティコーヒードリップバッグ・粉・ラスクとのセット「カフェドラペ」の3アイテムを展開 CAFE OHZANがブランド初のオリジナルブレンドコーヒー「ロイヤルブレンド」を2026年5月15日より公式オンラインストアで発売TAKAMURA COFFEE ROASTERSと2年かけて共同開発した、ケニア・エチオピア・ブラジル産3種ブレンドの中深煎りスペシャルティコーヒードリップバッグ・粉・ラスクとのセット「カフェドラペ」の3アイテムを展開

クロワッサンラスクをはじめとしたチョコレート菓子で知られるCAFE OHZAN（カフェ オウザン）が、ブランド初のオリジナルブレンドコーヒー「ロイヤルブレンド」を2026年5月15日（金）より公式オンラインストアで発売しました。

大阪府と兵庫県に店舗を構えるTAKAMURA COFFEE ROASTERSとの共同開発により、2年の開発期間を経て完成した中深煎りのスペシャルティコーヒーです。

直営店では先行発売がすでに実施されています。

CAFE OHZAN「ロイヤルブレンド」





ブランド：CAFE OHZAN（カフェ オウザン）発売日：2026年5月15日（金）販売先：公式オンラインストア・直営店（先行発売中）問い合わせ：0120-129-683

CAFE OHZANは、珠屋櫻山が運営する洋菓子ブランドです。

秋田県の工場で製造される濃厚なチョコレートコーティングのラスクを主力商品とし、ナッツやフルーツを手作業でトッピングした華やかなデコレーション菓子が特徴です。

東京都内4店舗の直営店のほか、羽田空港や東京駅でも「東京限定の手土産」として取り扱われています。

今回の「ロイヤルブレンド」は、ケニア産・エチオピア産・ブラジル産の3種の豆をブレンドした中深煎りのスペシャルティコーヒーです。

「チョコレートラスクと同じだけの存在感を持つブレンドコーヒーをつくる」という開発課題を掲げ、コーヒー単体でも成立する味わいを目指して仕上げられます。

ドリップバッグ・粉・ラスクとのセット商品の3アイテムで展開されています。

ロイヤルブレンドの豆と焙煎

「ロイヤルブレンド」は、フルーツ感が強く華やかな酸味を持つケニア産豆を土台に、エチオピア産のアロマを重ね、ナッツのような香りを持つブラジル産が全体をまとめる構成です。

焙煎は中深煎りを採用しており、苦みだけでなく豆本来のフルーティーな香りと酸味が感じられます。

ドライフルーツやナッツを使用するCAFE OHZANの商品に合わせ、華やかさとフルーティーさを重視した配合になっています。

開発を担当したのは、TAKAMURA COFFEE ROASTERSのバリスタ・上田さんです。

コーヒー歴12年以上で、2018年エアロプレス日本チャンピオン・世界大会セミファイナリストの実績を持ちます。

TAKAMURA COFFEE ROASTERSはワインとコーヒーの専門店として豆の個性を最大限に引き出す焙煎技術で知られ、コーヒーブランドの催事では上位を獲得しています。

商品ラインアップ





「ロイヤルブレンド」は、手軽に使えるドリップバッグタイプと、毎日の一杯をこだわって淹れるための粉タイプ、さらにチョコレートラスクとのセット商品「カフェドラペ」の計3アイテムで用意されています。

ロイヤルブレンド ドリップバッグ





商品名：ロイヤルブレンド ドリップバッグ価格：単品 216円（税込）／5個入（ギフトボックス付き）1,188円（税込）発売日：2026年5月15日（金）

カップの上にセットして湯を注ぐだけで「ロイヤルブレンド」の香りと味わいが引き出されるドリップバッグタイプです。

単品1袋216円（税込）のほか、ギフトボックス付きの5個入り1,188円（税込）も用意されており、手土産やプレゼントにも対応した仕様になっています。

ロイヤルブレンド 粉200g





商品名：ロイヤルブレンド 粉200g価格：2,376円（税込）発売日：2026年5月15日（金）

ペーパードリップやフレンチプレスなど好みの抽出方法に対応できる粉タイプは、200g入りで2,376円（税込）です。

豆の個性をダイレクトに引き出す淹れ方を選べるため、毎日の一杯をこだわりたい場面に適しています。

カフェドラペ





商品名：カフェドラペ（スティックラスク10本・ドリップバッグ5個入）価格：3,780円（税込）発売日：2026年5月15日（金）

「カフェドラペ」は、CAFE OHZANのスティックラスク10本とロイヤルブレンドのドリップバッグ5個をセットにしたギフト商品です。

濃厚なチョコレートコーティングとナッツやフルーツをトッピングしたスティックラスクと、フルーティーな酸味を持つ中深煎りコーヒーの組み合わせで、3,780円（税込）で提供されています。

取り扱い店舗

直営店では先行発売がすでに実施されており、銀座三越店・日本橋三越店・東武池袋店・二子玉川東急フードショー店の4店舗で購入できます。

各店舗への問い合わせは、銀座三越店（03-3535-1817）、日本橋三越店（03-3274-8230）、東武池袋店（03-5396-6456）、二子玉川東急フードショー店（03-6805-7341）まで可能です。

公式オンラインストアでの販売は2026年5月15日（金）より開始されています。

「ロイヤルブレンド」は、ケニア・エチオピア・ブラジル産3種の豆を2年かけて仕上げたCAFE OHZAN初のオリジナルコーヒーです。

ドリップバッグ単品216円（税込）から、チョコレートラスク10本付きのセット「カフェドラペ」3,780円（税込）まで、自宅用からギフトまで幅広い用途に対応した3アイテムが揃っています。

CAFE OHZAN「ロイヤルブレンド」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「ロイヤルブレンド」が「スペシャルティコーヒー」と呼ばれるのはなぜですか？

A. スペシャルティコーヒーとは、フレーバー・酸味・甘みなどの風味特性が明確で高品質とされるコーヒーを指します。

「ロイヤルブレンド」は苦みだけでなく重すぎない華やかな酸味が特徴で、豆の個性が引き立つ中深煎りで仕上げられたブレンドです。

Q. ドリップバッグと粉タイプはどのような違いがありますか？

A. ドリップバッグはカップにセットして湯を注ぐだけで使えるため、器具不要で手軽に「ロイヤルブレンド」を楽しめます。

粉200gタイプはペーパードリップやフレンチプレスなど抽出方法を自由に選べる仕様で、毎日の一杯をこだわって淹れる場合に対応しています。

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