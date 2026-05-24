長年愛される理由がわかった美味しくて最強「ロイヤルホスト」外せない定番メニュー3選

落ち着いた雰囲気と上質な料理で人気の「ロイヤルホスト」。ファミリーレストランでありながら、本格的な洋食や丁寧に仕上げられたメニューを楽しめるのが魅力です。

今回はロイヤルホストで長年愛され続けている定番のメニューを紹介。初めて訪れる人はもちろん、何度も通いたくなる人気メニューばかりですよ。

「定期的に食べたくなる」絶品メニュー

じっくり炒めた玉ねぎの甘みと旨みが凝縮された、ロイヤルホストを代表する一品です。表面にはこんがり焼き上げたチーズがのり、スープと絡み合うことで奥行きのある味わいが楽しめます。中にはパンが入っており、スープをたっぷり吸ったやわらかい食感も魅力。

SNSには「定期的に食べたくなる」「スープの中で一番好きなやつ」といった声が。シンプルながら満足感が高く、食事の最初に選ばれることが多い定番メニューです。

ふんわりと焼き上げた生地に、バターとシロップを合わせて楽しむ王道のパンケーキ。外はほんのり香ばしく、中はしっとりとした食感で、飽きのこないやさしい甘さが特徴です。シンプルだからこそ素材の良さが際立ち、長年多くのファンに支持されています。

「注文してからシェフさんが焼いてくれる贅沢」「ちょっと遠くてもわざわざ食べに行きたい味」とSNSにコメントが。軽食やデザートとしてはもちろん、食事として楽しむ人も多い人気メニューです。

●コスモドリア（1298円）

クリーミーなホワイトソースに、チキンや海老などの具材を合わせて焼き上げた定番ドリア。表面のこんがりとしたチーズと中のなめらかなソースが絶妙に調和します。コクがありながらも重すぎず、最後まで飽きずに食べられるバランスの良さが魅力。

「子供の時から大好き」「栗が入ってて超おいしい」「自分の中でドリアと言えばこれ」とSNSにコメントが。ボリュームもしっかりあり、満足度の高いメインメニューとして人気を集めています。

ロイヤルホストの定番メニューは、長く愛されてきた理由が感じられる安定的なおいしさが魅力です。メニュー選びに迷ったらまずは定番から試してみては。

※価格はすべて税込みです。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部