本当にチンするだけ⁉鶏胸がしっとり柔らか『味噌だれ鶏胸チャーシュー』感動ごちそう

鶏むね肉にたれをからめて、レンジでチン。たったこれだけで、ごちそう級の味わいに仕上がるのが……「味噌だれ鶏胸チャーシュー」！

手軽なレンジ調理とは思えない、驚くほどのしっとり感と柔らかさ。みそやオイスターソースを混ぜたこくのあるみそだれは、夢中で食べちゃうおいしさですよ！

『味噌だれ鶏胸チャーシュー』のレシピ

材料（2人分）

鶏胸肉……1枚（約300ɡ）

貝割れ菜……1パック

〈こくうまみそだれ〉

砂糖……大さじ1

みそ……大さじ2

酒……大さじ2

水……大さじ2

オイスターソース……小さじ2

ごま油……小さじ1

好みで練り辛子……適宜

作り方

（1）レンジ加熱する

口径20cmほどの耐熱のボールにたれの材料を混ぜる。鶏肉を入れてからめ、皮目を下にする。ふんわりとラップをかけ、電子レンジ（600W）で4分ほど加熱する。鶏肉の上下を返し、再びふんわりとラップをかけて3分ほど加熱する。そのまま10分ほどおく。

（2）盛りつけてたれをかける

貝割れ菜は根元を切り落とし、長さを半分に切る。鶏肉の粗熱が取れたら皮と身に分け（やけどに注意）、皮は細切りに、身は食べやすい大きさに切る（たれはとっておく）。器に盛り、貝割れ菜と好みで練り辛子を添える。ボールに残ったたれを、ラップをせずに電子レンジで1分ほど加熱してかける。

ポイントは、プリッとした皮は細切りに、柔らかな身は食べやすく切って、いっしょに盛りつけること。それぞれの食感が楽しめて、まるで2品作ったようなおトクな気持ちになりますよ♪

ご飯のおかずにはもちろん、おつまみにもピッタリな後を引くおいしさ。大人はぜひぜひ、辛子つきでどうぞ〜！

今井 亮イマイ リョウ 料理家 中華料理をはじめ、家庭料理を得意とする料理家。老舗中華料理店で修行を積み、料理家などのアシスタントを経て独立。身近な食材でお店のような味を作れるレシピは幅広い年代から支持を得る。料理雑誌、書籍、テレビ、料理教室など幅広く活動中。 詳細はこちら 教えてくれたのは…

（『オレンジページ』2026年6月2日号より）