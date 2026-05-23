よもぎの魅力を現代生活に合う形で届ける

古くから食や民間療法に用いられてきたよもぎは、香りのよさや栄養価の高さが特徴。「THE YOMOGI STAND」は、身近でありながら日常的に取り入れる機会が少なくなったよもぎをもっと気軽に楽しんでほしい、そして国内外の人々に熊本・阿蘇で栽培しているよもぎの素晴らしさを知ってほしいという思いから誕生しました。

店内はコンパクトながら、白を基調としたミニマルな空間。ところどころに置かれた観葉植物のグリーンが映え、都会の喧騒を忘れさせてくれる落ち着いた雰囲気が漂います。天気のよい日は、店の外にあるベンチでくつろぐのも気持ちがよさそうです。



「発酵よもぎパウダー」2660円（12包）

“ハーブの女王”という呼び名もあるよもぎには、浄血、消臭、腸内環境改善など、さまざまな効能があり、古くから体を整える薬草として親しまれてきました。

「THE YOMOGI STAND」で展開するのは、よもぎの無農薬栽培から、収穫、湧水での洗浄、発酵、焙煎、加工まで一貫して行う阿蘇の薬草園との協業による「発酵よもぎパウダー」。一定期間発酵させて寝かせることで独特の苦みがまろやかに、さらに深みのある味わいになり香りも立つのだとか。

「THE YOMOGI STAND」では、阿蘇の大地のエネルギーをたっぷり吸収したよもぎの味わいをそのままカップにする「Farm to Cup（ファーム トゥー カップ）」の思想を体現。日々の暮らしに取り入れやすいドリンクやスイーツから、よもぎの“リチュアル（習慣・儀式）体験”を提供しています。

ドリンクは、「Espresso（エスプレッソ）」「Latte（ラテ）」や炭酸ドリンクの「Yomogi Sparkling（ヨモギスパークリング）」など、さまざまなメニューを展開。いずれもオーダーが入ったら一杯一杯「発酵よもぎパウダー」を抹茶のように茶筅（ちゃせん）で立てて入れています。

（左から）「Herbal Elixir」1150円、「Coconut Water Yomogi Cloud」972円

「Herbal Elixir（ハーバルエリクサー）」は、よもぎと“生命の果実”といわれるデーツを組み合わせたドリンク。発酵よもぎ、オーツミルクと、ヤマニンジン、クコの葉、マタタビの実などの山草を練り込んだデーツペーストが層になっています。ドリンク類はシュガーフリーですが、デーツのやさしい甘さに、ローストされたようなよもぎの深い香り、オーツミルクのまろやかさが重なり、混ぜて飲むとあんこのような風味になります。

「Coconut Water Yomogi Cloud（ココナッツウォーターヨモギクラウド）」は、ココナッツウォーターの上に、よもぎを混ぜたヴィーガンホイップクリームをのせたもの。よもぎのほのかな香ばしさとココナッツのさわやかさが溶け合い、さっぱりとしたプラントミルクのような味わいですっきりと飲める一杯です。

「Yomogi Waffle」1200円（ハーフ650円）

スイーツには、焼き菓子を用意。こちらは米粉とタピオカ粉で作った「Yomogi Waffle（ヨモギワッフル）」。しっとりもちもち、甘さ控えめで、よもぎのほろ苦さを感じられる大人の味わいに仕上がっています。



バラエティ豊かなよもぎプロダクト

カウンターには、「発酵よもぎパウダー」をはじめ、さまざまなよもぎプロダクトが並んでいます。

「POLY-LOGY GLANOLA」1680円〜

家紋を入れたお茶のパッケージのようなデザインが印象的な「POLY-LOGY GLANOLA（ポリロジー グラノーラ）」は、日本の伝統素材を知ってもらう入り口にしたいと、西洋のグラノーラと日本の厳選食材を融合させています。酒粕、味噌、山ニンジン、三年番茶などを取り入れたレシピが特徴です。

「POLY-LOGY GLANOLA 発酵よもぎ」1880円

こちらは「発酵よもぎ」のグラノーラ。まろやかで、芳醇な香りが口の中に広がる発酵よもぎとデーツを組み合わせています。どれもギリシャヨーグルトのような固めのヨーグルトにかけて食べるのがおすすめだそうです。

「YOMOGI SKIN VEIL［FOGWORT］」8800円（60ml）、「HAKKO YOMOGI - BATH」1000円

体の中からだけでなく、外からよもぎの魅力を堪能できるスキンケアやバスアイテムも並びます。自然由来の成分で作った導入化粧水「YOMOGI SKIN VEIL［FOGWORT］」は、よもぎの蒸留水にスギやヒノキから抽出した有機物、フミン酸とフルボ酸を配合。フミン酸は体内に蓄積された重金属をキャッチして排出する作用が期待され、フルボ酸は成分の浸透力を高め、細胞が活性化させる働きがあります。洗顔後の肌に「YOMOGI SKIN VEIL［FOGWORT］」を使用すると、その後のスキンケアがなじみやすい状態に導いてくれます。

乾燥させたよもぎが入ったバス用ハーブ「HAKKO YOMOGI - BATH」は、芯から体がポカポカと温まり、入浴後も温かさが持続するので、特に冷え性の人にはおすすめのアイテムです。

代官山という都会の真ん中で、阿蘇の大地とつながるひとときを。ドリンクを一口飲んで、よもぎのやさしい香りに包まれれば、忙しい毎日がふっとほどける。カフェインレスだから夜でも安心。自分を整える"静かな習慣"を、ここから始めてみてはいかがですか？



■THE YOMOGI STAND @DAIKANYAMA（ざ よもぎ すたんど だいかんやま）

住所：東京都渋谷区代官山町11-12 日進ヒルズ代官山1F

TEL：なし

営業時間：12〜18時（日・土曜、祝日11〜19時）

定休日：なし



Text：河部紀子（editorial team Flone）

Photo：yoko tajiri



●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

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