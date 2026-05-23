ルーローハンは炊飯器×ほったらかしで！材料入れるだけで味しみ『炊き込み魯肉飯』

甘辛味の豚バラ肉をご飯にのせた、台湾のどんぶり「魯肉飯（ルーローハン）」を炊き込みご飯にアレンジ！ 炊飯器に材料を入れて炊くだけなので、手軽なのに満足感はしっかり。ご飯全体に味がしみ込み、ひと口食べるとついもうひと口……と止まらなくなるおいしさです。

炊き込み魯肉飯（ルーローハン）

材料（3〜4人分）

米……2合

豚バラ薄切り肉……200g

市販のフライドオニオン……10g

堅ゆで卵※……2個

〈A〉

にんにくのすりおろし……1かけ分

しょうがのすりおろし……1かけ分

しょうゆ……大さじ3

酒……大さじ3

砂糖……大さじ2

あれば五香粉（ウーシャンフェン）……少々

高菜漬け……20g

万能ねぎの小口切り……3本分

※鍋に卵とかぶるくらいの水を入れ、沸騰してから8分ゆでたもの

作り方

（1）材料を切る

米は洗い、ざるに上げる。豚肉は幅2cmに切ってAをもみ込み、10分ほどおく。高菜は粗く刻む。ゆで卵は殻をむく。

（2）炊飯器に材料を入れて炊く

炊飯器の内がまに米を入れて豚肉の漬け汁を加え、2合の目盛りまで水を注ぐ。豚肉、フライドオニオン、ゆで卵を入れ、普通に炊く。

（3）器に盛る

炊き上がったらゆで卵を取り出し、底から返すようにさっくりと混ぜる。ゆで卵は横半分に切る。器にご飯を盛り、ゆで卵と高菜をのせて、万能ねぎを散らす。

炊飯器まかせで作れるので、忙しい日やラクしたい日にもぴったりです。五香粉を入れれば、より本格的な味わいが楽しめますよ。

（『オレンジページ』2026年5月17日号より）