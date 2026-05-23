ルーローハンは炊飯器×ほったらかしで！材料入れるだけで味しみ『炊き込み魯肉飯』
甘辛味の豚バラ肉をご飯にのせた、台湾のどんぶり「魯肉飯（ルーローハン）」を炊き込みご飯にアレンジ！ 炊飯器に材料を入れて炊くだけなので、手軽なのに満足感はしっかり。ご飯全体に味がしみ込み、ひと口食べるとついもうひと口……と止まらなくなるおいしさです。
炊き込み魯肉飯（ルーローハン）
材料（3〜4人分）
米……2合
豚バラ薄切り肉……200g
市販のフライドオニオン……10g
堅ゆで卵※……2個
〈A〉
にんにくのすりおろし……1かけ分
しょうがのすりおろし……1かけ分
しょうゆ……大さじ3
酒……大さじ3
砂糖……大さじ2
あれば五香粉（ウーシャンフェン）……少々
高菜漬け……20g
万能ねぎの小口切り……3本分
※鍋に卵とかぶるくらいの水を入れ、沸騰してから8分ゆでたもの
作り方
（1）材料を切る
米は洗い、ざるに上げる。豚肉は幅2cmに切ってAをもみ込み、10分ほどおく。高菜は粗く刻む。ゆで卵は殻をむく。
（2）炊飯器に材料を入れて炊く
炊飯器の内がまに米を入れて豚肉の漬け汁を加え、2合の目盛りまで水を注ぐ。豚肉、フライドオニオン、ゆで卵を入れ、普通に炊く。
（3）器に盛る
炊き上がったらゆで卵を取り出し、底から返すようにさっくりと混ぜる。ゆで卵は横半分に切る。器にご飯を盛り、ゆで卵と高菜をのせて、万能ねぎを散らす。
炊飯器まかせで作れるので、忙しい日やラクしたい日にもぴったりです。五香粉を入れれば、より本格的な味わいが楽しめますよ。
教えてくれたのは…
しらいのりこ（ごはん同盟）シライノリコ
料理家
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料理研究家。夫であるシライジュンイチとともに活動する炊飯系フードユニット「ごはん同盟」の調理担当。ご飯のおいしさを世に広めるべく、米料理やご飯に合うおかずのレシピを発信している。雑誌やテレビ、イベントなどで幅広く活躍中。