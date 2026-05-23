決算プラス・インパクト銘柄 【東証プライム】 … キオクシア、三菱ＵＦＪ、みずほＦＧ (5月15日～21日発表分)
―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から22日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
★No.4 エアトリ <6191>
26年9月期の連結最終利益を従来予想の4億円→6億円(前期は17.7億円)に50.0％上方修正し、減益率が77.5％減→66.3％減に縮小する見通しとなった。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<9552> クオンツ総研 東Ｐ +50.57 5/15 上期 25.41
<2874> ヨコレイ 東Ｐ +46.11 5/15 上期 65.28
<4047> 関電化 東Ｐ +39.77 5/15 本決算 50.85
<6191> エアトリ 東Ｐ +30.24 5/15 上期 62.29
<3769> ＧＭＯ－ＰＧ 東Ｐ +26.53 5/15 上期 19.78
<6098> リクルート 東Ｐ +25.82 5/15 本決算 －
<4543> テルモ 東Ｐ +24.02 5/15 本決算 －
<4631> ＤＩＣ 東Ｐ +23.20 5/15 1Q 141.41
<1979> 大気社 東Ｐ +21.03 5/15 本決算 0.85
<2585> Ｌドリンク 東Ｐ +20.26 5/15 本決算 18.94
<6376> 日機装 東Ｐ +19.50 5/15 1Q 133.53
<4933> Ｉｎｅ 東Ｐ +18.47 5/15 1Q -14.84
<285A> キオクシア 東Ｐ +18.45 5/15 本決算 －
<8344> 山形銀 東Ｐ +15.90 5/15 本決算 33.76
<5074> テスＨＤ 東Ｐ +15.86 5/15 3Q 1009.78
<7995> バルカー 東Ｐ +15.07 5/15 本決算 24.07
<8157> 都築電 東Ｐ +15.00 5/15 本決算 4.57
<9769> 学究社 東Ｐ +12.55 5/15 本決算 7.86
<5970> ジーテクト 東Ｐ +12.35 5/15 本決算 2.27
<6266> タツモ 東Ｐ +11.40 5/15 1Q -84.18
<7747> 朝日インテク 東Ｐ +11.08 5/15 3Q 45.37
<7384> プロクレＨＤ 東Ｐ +10.89 5/15 本決算 72.33
<8346> 東邦銀 東Ｐ +10.43 5/15 本決算 14.69
<8750> 第一ライフ 東Ｐ +10.03 5/15 本決算 15.30
<9449> ＧＭＯ 東Ｐ +9.87 5/15 1Q 39.19
<8362> 福井銀 東Ｐ +9.81 5/15 本決算 -24.07
<3393> スタティアＨ 東Ｐ +9.71 5/15 本決算 7.77
<4534> 持田薬 東Ｐ +9.60 5/15 本決算 11.66
<8281> ゼビオＨＤ 東Ｐ +9.54 5/15 本決算 52.36
<7182> ゆうちょ銀 東Ｐ +9.47 5/15 本決算 25.80
<7280> ミツバ 東Ｐ +9.32 5/15 本決算 -22.74
<8381> 山陰合銀 東Ｐ +9.14 5/15 本決算 15.97
<6071> ＩＢＪ 東Ｐ +8.68 5/15 1Q 55.36
<4216> 旭有機材 東Ｐ +8.50 5/15 本決算 9.35
<6178> 日本郵政 東Ｐ +8.46 5/15 本決算 8.84
<8141> 新光商 東Ｐ +7.95 5/15 本決算 35.05
<4919> ミルボン 東Ｐ +7.92 5/15 1Q 113.92
<8306> 三菱ＵＦＪ 東Ｐ +7.44 5/15 本決算 －
<8411> みずほＦＧ 東Ｐ +6.77 5/15 本決算 －
<2384> ＳＢＳＨＤ 東Ｐ +6.69 5/15 1Q 319.91
<2875> 東洋水 東Ｐ +6.67 5/15 本決算 -5.90
<7033> ＭＳＯＬ 東Ｐ +6.46 5/15 1Q 15.04
<7350> おきなわＦＧ 東Ｐ +6.22 5/15 本決算 10.77
<4665> ダスキン 東Ｐ +6.10 5/15 本決算 -0.49
<6564> ミダックＨＤ 東Ｐ +6.09 5/15 本決算 13.31
<8897> ミラースＨＤ 東Ｐ +6.03 5/15 本決算 -14.68
<8388> 阿波銀 東Ｐ +6.02 5/15 本決算 19.13
<8331> 千葉銀 東Ｐ +5.92 5/15 本決算 11.16
<4612> 日本ペＨＤ 東Ｐ +5.86 5/15 1Q 45.97
<4662> フォーカス 東Ｐ +5.78 5/15 本決算 14.08
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした22日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から22日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
★No.4 エアトリ <6191>
26年9月期の連結最終利益を従来予想の4億円→6億円(前期は17.7億円)に50.0％上方修正し、減益率が77.5％減→66.3％減に縮小する見通しとなった。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<9552> クオンツ総研 東Ｐ +50.57 5/15 上期 25.41
<2874> ヨコレイ 東Ｐ +46.11 5/15 上期 65.28
<4047> 関電化 東Ｐ +39.77 5/15 本決算 50.85
<6191> エアトリ 東Ｐ +30.24 5/15 上期 62.29
<3769> ＧＭＯ－ＰＧ 東Ｐ +26.53 5/15 上期 19.78
<6098> リクルート 東Ｐ +25.82 5/15 本決算 －
<4543> テルモ 東Ｐ +24.02 5/15 本決算 －
<4631> ＤＩＣ 東Ｐ +23.20 5/15 1Q 141.41
<1979> 大気社 東Ｐ +21.03 5/15 本決算 0.85
<2585> Ｌドリンク 東Ｐ +20.26 5/15 本決算 18.94
<6376> 日機装 東Ｐ +19.50 5/15 1Q 133.53
<4933> Ｉｎｅ 東Ｐ +18.47 5/15 1Q -14.84
<285A> キオクシア 東Ｐ +18.45 5/15 本決算 －
<8344> 山形銀 東Ｐ +15.90 5/15 本決算 33.76
<5074> テスＨＤ 東Ｐ +15.86 5/15 3Q 1009.78
<7995> バルカー 東Ｐ +15.07 5/15 本決算 24.07
<8157> 都築電 東Ｐ +15.00 5/15 本決算 4.57
<9769> 学究社 東Ｐ +12.55 5/15 本決算 7.86
<5970> ジーテクト 東Ｐ +12.35 5/15 本決算 2.27
<6266> タツモ 東Ｐ +11.40 5/15 1Q -84.18
<7747> 朝日インテク 東Ｐ +11.08 5/15 3Q 45.37
<7384> プロクレＨＤ 東Ｐ +10.89 5/15 本決算 72.33
<8346> 東邦銀 東Ｐ +10.43 5/15 本決算 14.69
<8750> 第一ライフ 東Ｐ +10.03 5/15 本決算 15.30
<9449> ＧＭＯ 東Ｐ +9.87 5/15 1Q 39.19
<8362> 福井銀 東Ｐ +9.81 5/15 本決算 -24.07
<3393> スタティアＨ 東Ｐ +9.71 5/15 本決算 7.77
<4534> 持田薬 東Ｐ +9.60 5/15 本決算 11.66
<8281> ゼビオＨＤ 東Ｐ +9.54 5/15 本決算 52.36
<7182> ゆうちょ銀 東Ｐ +9.47 5/15 本決算 25.80
<7280> ミツバ 東Ｐ +9.32 5/15 本決算 -22.74
<8381> 山陰合銀 東Ｐ +9.14 5/15 本決算 15.97
<6071> ＩＢＪ 東Ｐ +8.68 5/15 1Q 55.36
<4216> 旭有機材 東Ｐ +8.50 5/15 本決算 9.35
<6178> 日本郵政 東Ｐ +8.46 5/15 本決算 8.84
<8141> 新光商 東Ｐ +7.95 5/15 本決算 35.05
<4919> ミルボン 東Ｐ +7.92 5/15 1Q 113.92
<8306> 三菱ＵＦＪ 東Ｐ +7.44 5/15 本決算 －
<8411> みずほＦＧ 東Ｐ +6.77 5/15 本決算 －
<2384> ＳＢＳＨＤ 東Ｐ +6.69 5/15 1Q 319.91
<2875> 東洋水 東Ｐ +6.67 5/15 本決算 -5.90
<7033> ＭＳＯＬ 東Ｐ +6.46 5/15 1Q 15.04
<7350> おきなわＦＧ 東Ｐ +6.22 5/15 本決算 10.77
<4665> ダスキン 東Ｐ +6.10 5/15 本決算 -0.49
<6564> ミダックＨＤ 東Ｐ +6.09 5/15 本決算 13.31
<8897> ミラースＨＤ 東Ｐ +6.03 5/15 本決算 -14.68
<8388> 阿波銀 東Ｐ +6.02 5/15 本決算 19.13
<8331> 千葉銀 東Ｐ +5.92 5/15 本決算 11.16
<4612> 日本ペＨＤ 東Ｐ +5.86 5/15 1Q 45.97
<4662> フォーカス 東Ｐ +5.78 5/15 本決算 14.08
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした22日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
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