―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から22日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

★No.4　エアトリ <6191>
　26年9月期の連結最終利益を従来予想の4億円→6億円(前期は17.7億円)に50.0％上方修正し、減益率が77.5％減→66.3％減に縮小する見通しとなった。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<9552> クオンツ総研 　東Ｐ 　 +50.57 　　5/15　　上期　　　 25.41
<2874> ヨコレイ 　　　東Ｐ 　 +46.11 　　5/15　　上期　　　 65.28
<4047> 関電化 　　　　東Ｐ 　 +39.77 　　5/15　本決算　　　 50.85
<6191> エアトリ 　　　東Ｐ 　 +30.24 　　5/15　　上期　　　 62.29
<3769> ＧＭＯ－ＰＧ 　東Ｐ 　 +26.53 　　5/15　　上期　　　 19.78

<6098> リクルート 　　東Ｐ 　 +25.82 　　5/15　本決算　　　　　－
<4543> テルモ 　　　　東Ｐ 　 +24.02 　　5/15　本決算　　　　　－
<4631> ＤＩＣ 　　　　東Ｐ 　 +23.20 　　5/15　　　1Q　　　141.41
<1979> 大気社 　　　　東Ｐ 　 +21.03 　　5/15　本決算　　　　0.85
<2585> Ｌドリンク 　　東Ｐ 　 +20.26 　　5/15　本決算　　　 18.94

<6376> 日機装 　　　　東Ｐ 　 +19.50 　　5/15　　　1Q　　　133.53
<4933> Ｉｎｅ 　　　　東Ｐ 　 +18.47 　　5/15　　　1Q　　　-14.84
<285A> キオクシア 　　東Ｐ 　 +18.45 　　5/15　本決算　　　　　－
<8344> 山形銀 　　　　東Ｐ 　 +15.90 　　5/15　本決算　　　 33.76
<5074> テスＨＤ 　　　東Ｐ 　 +15.86 　　5/15　　　3Q　　 1009.78

<7995> バルカー 　　　東Ｐ 　 +15.07 　　5/15　本決算　　　 24.07
<8157> 都築電 　　　　東Ｐ 　 +15.00 　　5/15　本決算　　　　4.57
<9769> 学究社 　　　　東Ｐ 　 +12.55 　　5/15　本決算　　　　7.86
<5970> ジーテクト 　　東Ｐ 　 +12.35 　　5/15　本決算　　　　2.27
<6266> タツモ 　　　　東Ｐ 　 +11.40 　　5/15　　　1Q　　　-84.18

<7747> 朝日インテク 　東Ｐ 　 +11.08 　　5/15　　　3Q　　　 45.37
<7384> プロクレＨＤ 　東Ｐ 　 +10.89 　　5/15　本決算　　　 72.33
<8346> 東邦銀 　　　　東Ｐ 　 +10.43 　　5/15　本決算　　　 14.69
<8750> 第一ライフ 　　東Ｐ 　 +10.03 　　5/15　本決算　　　 15.30
<9449> ＧＭＯ 　　　　東Ｐ　　 +9.87 　　5/15　　　1Q　　　 39.19

<8362> 福井銀 　　　　東Ｐ　　 +9.81 　　5/15　本決算　　　-24.07
<3393> スタティアＨ 　東Ｐ　　 +9.71 　　5/15　本決算　　　　7.77
<4534> 持田薬 　　　　東Ｐ　　 +9.60 　　5/15　本決算　　　 11.66
<8281> ゼビオＨＤ 　　東Ｐ　　 +9.54 　　5/15　本決算　　　 52.36
<7182> ゆうちょ銀 　　東Ｐ　　 +9.47 　　5/15　本決算　　　 25.80

<7280> ミツバ 　　　　東Ｐ　　 +9.32 　　5/15　本決算　　　-22.74
<8381> 山陰合銀 　　　東Ｐ　　 +9.14 　　5/15　本決算　　　 15.97
<6071> ＩＢＪ 　　　　東Ｐ　　 +8.68 　　5/15　　　1Q　　　 55.36
<4216> 旭有機材 　　　東Ｐ　　 +8.50 　　5/15　本決算　　　　9.35
<6178> 日本郵政 　　　東Ｐ　　 +8.46 　　5/15　本決算　　　　8.84

<8141> 新光商 　　　　東Ｐ　　 +7.95 　　5/15　本決算　　　 35.05
<4919> ミルボン 　　　東Ｐ　　 +7.92 　　5/15　　　1Q　　　113.92
<8306> 三菱ＵＦＪ 　　東Ｐ　　 +7.44 　　5/15　本決算　　　　　－
<8411> みずほＦＧ 　　東Ｐ　　 +6.77 　　5/15　本決算　　　　　－
<2384> ＳＢＳＨＤ 　　東Ｐ　　 +6.69 　　5/15　　　1Q　　　319.91

<2875> 東洋水 　　　　東Ｐ　　 +6.67 　　5/15　本決算　　　 -5.90
<7033> ＭＳＯＬ 　　　東Ｐ　　 +6.46 　　5/15　　　1Q　　　 15.04
<7350> おきなわＦＧ 　東Ｐ　　 +6.22 　　5/15　本決算　　　 10.77
<4665> ダスキン 　　　東Ｐ　　 +6.10 　　5/15　本決算　　　 -0.49
<6564> ミダックＨＤ 　東Ｐ　　 +6.09 　　5/15　本決算　　　 13.31

<8897> ミラースＨＤ 　東Ｐ　　 +6.03 　　5/15　本決算　　　-14.68
<8388> 阿波銀 　　　　東Ｐ　　 +6.02 　　5/15　本決算　　　 19.13
<8331> 千葉銀 　　　　東Ｐ　　 +5.92 　　5/15　本決算　　　 11.16
<4612> 日本ペＨＤ 　　東Ｐ　　 +5.86 　　5/15　　　1Q　　　 45.97
<4662> フォーカス 　　東Ｐ　　 +5.78 　　5/15　本決算　　　 14.08

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした22日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース